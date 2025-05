Gaël Monfils annonce un changement majeur pour Roland-Garros

En conférence de presse, le Français a fait une révélation sur son entourage durant ce Roland-Garros.

Gaël Monfils aborde ce Roland-Garros 2025 sans pression. Malade à Madrid, il revient progressivement et "tape bien" la balle à l'entrainement même si lors des confrontations avec une plus grosse intensité, le Français a encore un peu de mal à se sentir à 100%. L'objectif étant, il espère de gagner encore un match, et après "on verra". Mais au terme de la conférence de presse, la Monf, que le public attend toujours avec impatience, a annoncé un changement radical dans sa préparation puisqu'il s'est désormais séparé de son entraîneur, Mikael Tillström, son coach depuis quasiment 10 ans (US Open 2016).

"J'ai hésité à l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais je voulais le faire en conférence de presse. C'est un gros changement, mais je me sens bien, je m'entraine bien" a-t-il confié sans donner d'autres détails sur sa séparation. Lorsqu'on lui a demandé s'il était tout seul, il a indiqué qu'il avait tout de même son physiothérapeute avec lui, mais également le coach de sa femme, l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui l'aide et assiste le temps de la quinzaine.