DIRECT. Roland-Garros 2025 : qui de Djokovic ou Sinner rejoindra Alcaraz en finale ? Scores et résultats

18:50 - Novak Djokovic est plus déterminé que jamais dans ce Roland-Garros

"Ce n'est pas un secret, c'est comme ça depuis des années, mais pour moi, il n'y a plus que ça (les Grands Chelems) qui compte, à savoir élever mon niveau et jouer mon meilleur tennis dans ces quatre tournois. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Je pense que la victoire contre Alcaraz en quarts de finale de l'Open d'Australie et celle de ce soir (mercredi) contre Zverev (4/6, 6/3, 6/2, 6/4) me prouvent, à moi et aux autres, que je peux encore jouer au plus haut niveau."