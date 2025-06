Roland-Garros 2025 : Gauff renverse Sabalenka dans un match fou et remporte son premier Roland Garros, le résumé

Dans un match complètement ce samedi en finale de Roland Garros dames, Coco Gauff a renversé Aryna Sabalenka pour s'imposer deux sets à un (6-7, 6-2, 6-4). L'Américaine est sacrée pour la première fois à Paris

En direct

18:52 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes! Merci à vous d'avoir suivi cette merveilleuse finale avec nous ! On se retrouve demain pour le choc tant attendu entre Sinner et Alcaraz

18:49 - Sabalenka s’effondre, Gauff triomphe : une finale de légende à Roland-Garros Pouvait-on rêver meilleur dénouement pour conclure le tableau féminin de Roland-Garros ? Il aurait fallu une imagination hors norme pour prévoir un tel scénario, aussi haletant qu’émouvant. Cette rencontre, pleine de rebondissements et de tensions, s’est soldée par un deuxième sacre en Grand Chelem pour la jeune Américaine, qui confirme un peu plus son statut d’étoile montante du circuit. Coco Gauff a été magistrale, éblouissante, et surtout, imprévisible ce samedi face à Aryna Sabalenka. Dans quelques années, lorsqu’elle se replongera dans ses souvenirs de championne, elle repensera sans doute à cette finale avec émotion, et peut-être même avec une pensée pour la Biélorusse, qui, après l’US Open 2023, a de nouveau joué le rôle de la grande rivale vaincue, dans un scénario aussi cruel que spectaculaire. Mais que s’est-il passé dans la tête de Sabalenka, alors qu’elle menait 4-1, 40-0 dans le premier set ? Comment a-t-elle pu laisser Gauff revenir, au point de se retrouver menée 4-1 dans le tie-break ? Certes, elle a fini par empocher cette première manche complètement folle (7-6), mais à quel prix... Cette lutte acharnée lui a coûté cher en énergie, aussi bien physique que mentale, et a ouvert la porte à un basculement progressif du match. Moins lucide, plus nerveuse et visiblement affectée par les rafales de vent, Sabalenka a progressivement perdu le fil. Face à elle, Gauff, patiente et déterminée, a su élever son niveau de jeu. Résultat : seulement 30 fautes directes contre 70 pour la Biélorusse. Un écart qui en dit long sur la maîtrise affichée par l’Américaine dans les moments décisifs. La native d’Atlanta s’est imposée avec calme et autorité dans les deux dernières manches (6-2, 6-4), sans jamais trembler. Ni à 4-1 dans le deuxième set lorsqu'elle a concédé un jeu important, ni dans le dernier jeu de la partie, lorsque Sabalenka s’est procuré une balle de break. Gauff a conclu sur sa deuxième balle de match, mais sans jamais perdre le contrôle de la situation, ni laisser place au doute. Cruel pour Sabalenka après 2h38 de combat, une bataille également perturbée par les conditions météo, notamment un vent capricieux qui a souvent gêné la Biélorusse dans ses placements et ses frappes. Mais ce Roland-Garros 2025 restera comme celui de Gauff : brillante, mature, audacieuse, et pleine de promesses à seulement 21 ans. Une championne déjà bien installée, et dont l’avenir s’annonce radieux.

18:32 - Encore un mot de Gauff Coco Gauff a laissé une autre impression au mirco de France 2 "Je suis tellement heureuse, j'ai du mal à réaliser ce que j'ai fait. Ce trophée est pour tous ceux qui m'ont soutenu et pour tous les gens qui rendent ça possible"

18:30 - Les mots de Coco Gauff La lauréate, Coco Gauff offre un discours très sobre à l'image de sa personnalité "Merci beaucoup pour votre appui. Merci pour votre soutien. Je suis très heureuse d'avoir gagner. Merci à Aryna, une adversaire formidable. Ca a été un match très dur pour moi, donc félicitations à elle. Merci à mon équipe, merci à Papa et Maman. Vous me pousser, ce n'est pas toujours pas facile, mais vous m'aidez à mieux jouer. Merci à tout. Merci à mes parents qui me permettent à garder les pieds sur terre. Je vous aime. C'est grâce à vous que je fais ça. Merci à mes petits frères qui sont restés à la maison. Merci à tous les organisateurs, et un grand merci au public. Vous m'avez soutenu tellement dur. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tellement d'amour, mais merci beaucoup. Je ne pensais pas y arriver, merci beaucoup"

18:25 - Remise du trophée à Coco Gauff Justine Hénin offre le trophée à Coco Gauff, qui en profite et le brandit devant le public de Philippe Chatrier. Place à l'hymne américian

18:19 - Le discours de Sabalenka Très émue, Aryna Sabalenka a du mal à lâcher quelques mots. Avec le support du public elle lâche "Ca fait mal Madame et Messieurs, surtout après une quinzaine avec un jeu aussi abouti puis cette finale où j'ai joué aussi mal avec ces conditions aussi difficiles. Félicitations à Coco, pour ton titre, t'es une grande battante. Merci à tout le public et à toutes les personnes qui ont permis au bon déroulement de ce tournoi. C'est vraiment un grand honneur d'être auprès de toi Justine, t'es une grande inspiration. Un mot pour ma team, je suis vraiment désolé pour cette défaite. Merci à tout le monde, je reviendrai plus forte"

18:18 - Début de cérémonie de clôture Place à la Cérémonie finale de Roland Garros dames, le trophée sera remis par Justine Hénin accompagné par le président de la FFT Gilles Moreton

18:12 - Deuxième Grand Chelem pour Gauff Coco Gauff, 21 ans et n°2 mondiale remporte son deuxième Grand Chelem après l'US Open 2023.

18:11 - La balle de titre ! Revivez en vidéo la balle qui a permit à Coco Gauff de remporter son premier Roland Garros

18:09 - Gauff se jette sur son clan Coco Gauff file tout droit vers les tribunes pour enlacer les siens, sa maman et son papa qui n'assiste pourtant jamais à ses matches. Quelle joie pour l'américaine

18:06 - Gauff, nouvelle reine de Roland Garros Au terme d'une finale fantastique et après long combat de plus de deux heures trente, Coco Gauff s'impose face à Sabalenka en trois sets (6-7, 6-2, 6-4). Superbe couronnement de l'Américiane face à une Sabalenka qui a commis trop de fautes dans cette finale

18:03 - Balle de match pour Gauff Sur un revers croisé, Coco Gauff s'offre sa première balle de titre à 40-30 dans le 10ème jeu

18:00 - Sabalenka s'offre un répit (7-6, 2-6, 4-5) Aryna Sabalenka parvient à revenir à 4-5 dans la troisième manche, mais elle est contrainte de breaker sur le prochain jeu pour éviter la défaite

17:58 - Gauff à deux points du match (6-7, 2-6, 3-5, 40-40) Plus que deux points pour Gauff pour remporter son premier Roland Garros, Gauff est revenue à 40-40 dans le 9ème jeu

17:53 - Gauff assure son service et mène 5-3 dans le 3e set Balle longue de Sabalenka qui permet à Gauff de mener 5-3 dans ce troisième set. Sabalenka est au bord de la défaite

17:50 - Break de Gauff (6-7, 6-2, 4-3) Coco Gauff réussit un merveilleux jeu blanc pour repasser devant Sabalenka dans le troisième set (4-3), l'Américaine reprend le contrôle mais rien n'est fini

17:48 - Sabalenka revient au score dans le cinquième set (6-7, 6-2, 3-3) Superbe jeu de Sabalenka sur le service de Gauff, elle revient 3-3 dans le troisième set. La finale est relancée

17:42 - Sabalenka y croit encore (6-7, 6-2, 2-3) Aryna Sabalenka remporte difficilement le cinquième jeu du troisième set pour revenir 2-3 face à Gauff. La Biélorusse s'encourage car n'est encore fini

17:41 - Sabalenka écarte deux balles de double break (7-6, 2-6, 1-3, 40-40) La Biélorusse arrive à sortir un joli revers croisé sous pression pour sauver la deuxième balle de break dans le 5ème jeu (1-3, 40-40)

17:36 - Gauff fait le trou (6-7, 6-2, 3-1) On sent que le doute s'est immiscé dans le cerveau de la n°1 mondiale, Sabalenka rate un revers facile au filet et Gauff se détache dans le troisième set (3-1)

17:34 - La joie de Gauff sur le gain du 2e set Revivez en vidéo la réaction de Coco Gauff après le gain du second set

17:31 - Une double faute offre le break à Gauff (6-7, 6-2, 2-1) Aryna Sabalenka commet une double faute sur une balle de break. Gauff prend une option dans ce troisième set en menant 2 jeux à 1. Grosse tension chez la Biélorusse qui multiplie les gestes de frustration envers sa box

17:29 - Sabalenka en danger (7-6, 2-6, 1-1, 30-30) Un passing de Sabalenka qui est dehors et Gauff à 30-30 sur le service de la Biélorusse. On sent l'Américaine plus mordante et en meilleur forme physique

17:26 - Jeu blanc pour Gauff (6-7, 6-2, 1-1) Gauff invite sur le revers de Sabalenka et la pousse à la faute. Jeu blanc pour l'Américaine pour recoller à 1-1 dans le troisième set