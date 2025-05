DIRECT. Roland-Garros 2025 : Sabalenka et Musetti lancent le 3e tour, scores et résultats

En plus de Richard Gasquet, Roland Garros a rendu hier un hommage mérité à Nicolas Mahut, qui a 43 ans a disputé hier son dernier match à Porte d'Auteuil. Plusieurs fois vainqueurs d'un Grand Chelem en double, Mahut a tené surtout à remercier l'ensemble des acteurs qui l'ont accompagné et aidé dans sa carrière et notamment son partenaire en double Pierre Hughes Herbert

00:18 - Le résumé

Cette cinquième journée de Roland-Garros 2025 restera gravée dans les mémoires, avant tout pour son symbole : l’ultime apparition de Richard Gasquet sur la terre ocre de la Porte d’Auteuil. À 38 ans, le Bitérrois tirait sa révérence après plus de deux décennies au plus haut niveau, avec élégance et fidélité à un style inimitable. Pour prolonger encore un peu son aventure, il lui aurait fallu l’exploit majuscule d’éliminer le numéro 1 mondial. Mais Jannik Sinner, imperturbable et impérial, n’a laissé aucune place au rêve : victoire nette et sans appel en trois sets (6-3, 6-0, 6-4). Une sortie sobre, sans éclats, mais digne, pour un joueur qui aura marqué le tennis français par son talent et sa longévité.

Malheureusement, cette défaite a ouvert une journée morose pour les Tricolores. Sur les neuf engagés, seuls Arthur Fils, Loïs Boisson et Elsa Jacquemot ont sauvé l’honneur. Fils, impressionnant de ténacité, a arraché la victoire face à Munar au terme d’une bataille en cinq sets. Boisson, elle, n’a laissé aucune chance à Kalinina avec une prestation expéditive, tandis que Jacquemot, pleine d’abnégation, a su renverser Parks dans un match disputé.

Pour les autres, l’addition fut salée. Pierre-Hugues Herbert a brièvement inquiété le jeune prodige brésilien Fonseca mais a fini par céder en trois manches serrées (6-7, 6-7, 4-6). Corentin Moutet, impuissant face à un Novak Djokovic méthodique, n’a jamais vraiment existé dans l’échange (3-6, 2-6, 6-7). Leolia Jeanjean, dépassée par la régularité de Kasatkina, a sombré (2-6, 2-6), tandis que Ugo Humbert, diminué par une douleur persistante à la main droite, a dû abandonner au cours du deuxième set contre le Britannique Fearnley (2-6, 4-4 ab.).

Restait enfin Gaël Monfils, en clôture de programme et fidèle à sa légende. À 37 ans, opposé au 5e joueur mondial Jack Draper, le Parisien a livré une prestation à la fois spectaculaire et héroïque. Porté par un public acquis à sa cause, il a offert des points somptueux, des variations inattendues, et surtout une combativité de chaque instant. Malgré les années, malgré l’usure, Monfils a lutté avec un cœur énorme, s’accrochant à chaque échange, bousculant son jeune adversaire avec panache. Il regrettera certainement ces deux balles de set manquées dans la quatrième manche, moments clés d’un match intense, mais il sort la tête haute, battu 3-6, 6-4, 3-6, 5-7, après avoir tout donné face à un joueur de quinze ans son cadet.

À noter également dans cette journée bien remplie, les qualifications sans encombre de Zverev, Rublev, Badosa et Madison Keys, tandis que les éliminations précoces de Shapovalov et Davidovich Fokina ont créé la surprise.