DIRECT. Roland-Garros 2025 : Sabalenka dicte sa loi face à Gauff

Belle apothéose ce samedi pour le tournoi féminin de Roland Garros 2025, la Biélorusse Aryna Sabalenka affronte l'Américaine Coco Gauff, respectivement première et deuxième du classement WTA. Aucune des deux joueuses n'a encore gagné le Grand Chelem à Paris

En direct

15:51 - Joli amorti de Gauff (1-4, 30-40) Gauff tente de changer de registre de jeu et essaye un amorti consécutif à un slice de Sabalenka. Elle revient à 30-40 dans le 6e jeu

15:47 - Retour gagnant qui fait mal (4-1) Sabalenka se reprend dans le cinquième jeu et enchaîne deux jolis points dont un retour gagnant sur le service de Gauff. La Biélorusse prend le large au score (4-1)

15:43 - Gauff écarte 3 balles de double break (1-3, 40-40) Grâce à des services plus précis et tranchants sur l'extérieur, Gauff a su écarter deux balles de double break en faveur de Sabalenka (1-3, 40-40)

15:42 - Sabalenka déroule (3-1) La Biélorusse est largement au dessus dans ce début de rencontre face à Gauff. Ses services sont souvent puissants, ses coups droits efficaces, de plus Gauff est trop tendre sur les retours

15:40 - Gauff essaye de mettre plus d'intensité (1-2, 15-30) L'Américaine prend plus de risques au filet en essayant de frapper fort mais c'est au détriment de l'efficacité. 1-2, 15-30 pour Sabalenka

15:36 - Break pour Sabalenka (2-1) Nouveau jeu blanc de la Biélorusse, cette fois c'est sur le service de Gauff, qui semble friable sur son service. La n°1 mondiale remporte le jeu avec un coup croisé au filet et mène 2-1 dans cette finale

15:34 - Jeu blanc pour Sabalenka (1-1) La Biélorusse montre à Gauff qu'elle peut elle aussi bien tenir son service, elle remporte le second jeu proprement et sans difficultés

15:33 - Sabalenka touche la ligne (30-0, 0-1) Grosse longueur de balle de Sabalenka suite à un court échange, la Biélorusse mène 30-0 dans le deuxième jeu

15:31 - Gauff remporte le premier (1-0) L'Américaine remporte le premier jeu non sans mal à cause d'un vent assez important. Elle a dû son salut que grâce à 3 fautes directes de Sabalenka après 15-30

15:28 - C'est parti ! C'est Coco Gauff qui servira en premier dans cette finale face à Sabalenka

15:25 - Sabalenka dépasse Azarenka En disputant aujourd'hui sa sixième finale de Grand Chelem (3 victoires contre 2 défaites), Aryna Sabalenka dépasse aujourd'hui sa compatriote Victoria Azarenka qui a disputé 5 finales (2 victoires et 3 défaites)

15:19 - Entrée des deux joueuses Coco Gauff fait son apparition en premier sur le court Philippe Chatrier, suivie d'Aryna Sabalenka

15:11 - Le vent va jouer un rôle crucial Le vent souffle fort cet après midi à Paris, dans un sens plus particulièrement. Cela devrait avantager Coco Gauff qui a a un jeu plus lifté que celui de la Biélorusse

15:06 - Sabalenka victorieuse du dernier affrontement La dernière confrontation entre les deux joueuses a eu le 3 mai lors de la finale WTA 1000 Madrid. Sabalenka s'est imposé en deux sets face à Gauff (6-3, 7-6)

14:59 - Un niveau quasi identique Entre les deux finalistes, il n’y a quasiment pas l’épaisseur d’un cheveu. Ce n’est qu’en décortiquant les statistiques que l’on aperçoit un mince avantage. Sur leurs six derniers matchs, Sabalenka a affiché une efficacité impressionnante au service, avec 28 aces pour seulement 12 doubles fautes. Sa vitesse de pointe au service a atteint 197 km/h, et elle n’a concédé son engagement que 12 fois. En face, Gauff a été plus en difficulté dans ce secteur : 6 aces pour 33 doubles fautes, un service légèrement moins rapide (195 km/h) et 18 breaks subis. Ces détails montrent que Sabalenka, plus constante au service, est difficile à breaker. Gauff, quant à elle, peut parfois offrir des points gratuits, surtout si la pression la rattrape. Et dans une finale de Grand Chelem, chaque détail compte : une double faute ou un break concédé peut inverser l’issue du match. À cela s’ajoute la régularité. Sabalenka dispute déjà sa deuxième finale majeure de l’année, tandis que Gauff vit sa troisième finale en trois ans. Une expérience certaine, mais qui se traduit aussi par un écart de près de 4 000 points au classement. Si les deux finalistes jouent à leur meilleur niveau, cette finale pourrait marquer les esprits. Une rencontre qui promet d’être aussi explosive qu’indécise.

14:53 - Finale dames sera suivi par la finale double H La finale dames entre Sabalenka et Gauff n'est pas la seule affiche sur le court Philippe Chatrier cet après-midi. La finale double hommes est programmée par la suite, elle mettra aux prises le duo Granollers/Zeballos face à Salisbury/Skupski

14:47 - On ouvre le toit sur le central Après des conditions de météo difficiles ce matin à Paris entre vent et pluie (averses et des rafales de vent à 50%), le temps est plus clément à l'approche de cette finale. Les organisateurs ont décidé d'ouvrir le toit sur le central

14:41 - Une future lauréate inédite Aucune des deux finalistes n'a donc remporté encore un Roland Garros, ça sera donc une lauréate inédite. Sabalenka mène face à Gauff au nombre de Grands Chelems remportés avec 3 titres (Open d'Australie 2023, 2024 et US Open 2024) contre un titre pour Gauff (US Open 2023)

14:35 - Gauff stressée lors de sa première finale à Paris Coco Gauff a déjà joué une finale de Roland Garros, c'était en 2022 face à Iga Swiatek, une finale perdu en deux sets (6-1, 6-3). L'Américaine a tenté d'expliquer cette déconvenue "Lors de ma première finale ici, j'étais extrêmement stressée, s'est souvenue Coco en conférence de presse. Je m'étais mis beaucoup de pression, j'étais partie un peu battue d'avance. Depuis, j'ai joué beaucoup de grandes finales et je suis davantage en confiance. Je pense donc que samedi, je serai en capacité d'évoluer à mon meilleur niveau. En tout cas, j'essaierai d'être aussi calme et relâchée que possible." Gauff est la seule joueuse avec Swiatek a avoir atteint les quarts de Roland Garros sur les cinq dernières éditions

14:28 - Le parcours de Coco Gauff Coco Gauff a été tout aussi impressionnante sur cette quinzaine. Seule sa compatriote Madison Keys en quart de finale a été un obstacle important sur sa route Premier tour : victoire face à Olivia Gadecki (n°91) 6/2, 6/2 en 1h11

Deuxième tour: victoire face à Tereza Valentova (n°172) 6/2, 6/4 en 1h15

Troisième tour: victoire face à Marie Bouzkova (n°47) 6/1, 7/6 en 1h45

Huitième de finale: victoire face à Ekaterina Alexanrova (n°20) 6/0, 7/5 en 1h22

Quart de finale: victoire face à Madison Keys (N°8) 6/7, 6/4, 6/1 en 2h11

Demi-finale: victoire face à Loïs Boisson (n°361) 6/1, 6/2 en 1h9

14:22 - Le parcours d'Aryna Sabalenka Un seul set perdu pour 12 disputés et une seule rencontre en plus de deux heures, Sabalenka a connun un parcours presque parfait pour arriver en finale. Premier tour : victoire face à Kamilla Rakhimova 6/1, 6/0 en 1h00

Deuxième tour : victoire face à Jil Teichmann 6/3, 6/1 en 1h19

Troisième tour : victoire face à Olga Danilovic 6/2, 6/3 en 1h19

Huitièmes de finale : victoire face à Amanda Anisimova (n°16) 7/5, 6/3 en 1h32

Quarts de finale : victoire face à Qinwen Zheng (n°8) 7/6(3), 6/3 en 1h37

Demi-finale: victoire face à Iga Swiatek (n°5) 7/6, 4/6, 6/0 en 2h19

14:16 - Bilan des face-à-face Egalité parfaite dans le bilan des face à face entre Sabalenka et Gauff. En 10 confrontations, chacune des joueuses a remporté 5 duels. Sur terre battue, égalité 1-1. En Grand Chelem, une victoire chacune également. Coco Gauff peut avoir un petit avantage psychologique puisqu'elle a gagné son duel face à Sabalenka en finale de l'US Open 2023 alors que la Biélorusse l'a battu qu'en demi-finale de l'Open d'Australie 2024.

14:10 - Sabalenka favorite chez les bookmakers Aryna Sabalenka, qui est arrivée à Porte d'Auteuil (voir la vidéo ci-dessous) il y a 3 heures, reste largement favorite chez les bookmakers pour cette finale avec une côte de 1,40 contre 3 pour Gauff.

14:04 - Une première depuis 2013 C'est la première fois depuis 2013 que la finale dames de Roland Garros met aux prises la n°1 mondiale à la n°2. Il y a douze ans c'est Serena Williams qui a tenu son rang en s'imposant en deux sets face à Maria Sharapova (6-4, 6-4)