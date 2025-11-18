Voici pourquoi Zizou Bergs porte ce nom

Adversaire de Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de Roland-Garros, Bergs porte un prénom étonnant.

Adversaire de l'équipe de France de tennis dans la phase finale de la Coupe Davis, le Belge Zizou Bergs a un prénom loin d'être commun. Si vous connaissez déjà l'histoire, ce sera une répétition sinon, sachez que oui le prénom Zizou provient bien de la légende française de football, Zinedine Zidane. "J'ai eu la question de la presse francophone belge: 'si quelqu'un doit battre la France pour la première fois, ça doit être Zizou, non?' J'ai répondu: 'oui, si c'est le cas, je connais déjà le titre du journal L'Equipe'" a-t-il lancé en conférence de presse avant cette semaine de Coupe Davis.

"Ma mère a toujours pensé que j'allais être une fille à la naissance. Du coup, elle avait juste choisi le prénom d'une fille. C'était Amélie ou quelque chose comme ça, et donc je suis né ! Au final, c'est un fils. Donc mon père a dit : Je veux Zizou", a-t-il confié, faisant référence au célèbre joueur de football français. "Mon père était footballeur aussi, pas de haut niveau, mais au niveau récréatif. Son surnom c'était Zizou grâce à ses petits jeux. Zizou est un nom spécial et je suis toujours content quand j'arrive en France et que les gens savent que c'est en référence à Zinédine Zidane. Avec mon âge, presque personne ne le sait sinon, c'est un peu dommage. C'est un nom très spécial et c'est super" a-t-il expliqué au média belge.