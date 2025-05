Mpetshi Perricard : "Des moments clés qui ne passaient pas"

Très attendu, le Français Giovanni Mpetshi Perricard n'est pourtant pas au top de sa forme.

Tête de sérié de ce Roland-Garros, la dernière du tableau masculin, Giovanni Mpetshi Perricard va faire ses débuts sur le court Suzanne Lenglen ce dimanche pour le premier tour de Roland-Garros. Après un excellent début de saison, le Français a eu du mal à enchaîner même si après la victoire en challenger et le tournoi d'Hambourg il y a eu du mieux.

"Je servais mieux et mon lift en coup droit prenait plus. Il y a eu des moments clés qui ne passaient pas dans les matchs précédents, que je perdais, notamment là j'avais réussi à créer la différence en s'appuyant sur mes forces et pas en voulant compter sur les fautes de l'adversaire. Je trouve que c'est ce qui a fait une grande différence sur ce match à Bordeaux (sa victoire NDLR).

Sur l'attente du public français, Giovanni Mpetshi Perricard ne sent pas plus la pression que cela et a des attentes également de son côté. "C'est sur que chaque fois que l'on fait un Roland-Garros, il y a des attentes. Cela fait partie du jeu, cela fait partie du truc. Franchement, je suis jeune, je suis un jeune joueur, chaque année il y aura des attentes, que je sois tête de série ou pas. Après ce sont les attentes du public. Moi, j'ai déjà les miennes. Je pense que si j'arrive déjà à remplir les miennes, ce sera un très gros progrès pour moi.