"Je n'aime pas vraiment jouer quand..." : la préférence affichée de Carlos Alcaraz

Vainqueur l'année dernière de Roland-Garros, l'Espagnol est l'un des grands favoris si ce n'est le grand favori.

Présent en conférence de presse, Carlos Alcaraz a expliqué qu'il se sentait bien à quelques heures de son premier match à Roland-Garros. "C'est un plaisir d'être de retour à Paris, à Roland-Garros à nouveau. Cela me rappelle de nombreux souvenirs de l'année dernière. Cela me fait revivre ce sentiment que j'ai eu l'année dernière. C'est fantastique, l'entraînement ici. J'essaie de me préparer, d'être aussi prêt que possible pour adopter le meilleur niveau de tennis à l'entame de ce tournoi" a-t-il expliqué.

Interrogé sur les conditions de jeu, peut être fraiches et les horaires tardifs des matchs, l'Espagnol a également affiché sa préférence même s'il n'a pas vraiment le choix.... " Je pourrais exprimer mes préférences, si je préfère jouer le jour ou le soir. Je préfère jouer pendant le jour pour tout vous dire, parce que je n'aime pas vraiment jouer quand il fait froid et quand vous avez fini, vous avez fini plus tôt. Cela permet d'avoir le temps de faire d'autres choses après un match. Quand on joue le soir, quand on a fini un match, c'est très tard, il y a les traitements à faire et on se met au lit à 2 ou 3 heures du matin, ce qui est super tard. Je ne pourrais pas vous dire à quel point je préfère l'un ou l'autre, mais je peux simplement donner mon opinion quand je préfère jouer. C'est à eux de décider. Il y a beaucoup de joueurs qui expriment leur préférence et après il faut essayer d'équilibrer le tout. J'imagine que je vais jouer le soir pour certains matches, il faut que je sois prêt et je pense que tout le monde préfère jouer pendant la journée."