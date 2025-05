"N'importe quel petit truc peut te contaminer" : l'avis tranché de Taylor Frirz sur l'utilisation des produits

Le numéro 3 mondial a été interrogé sur les affaires de dopage autour du tennis depuis plusieurs mois.

Numéro 3 mondial, l'Américain Taylor Fritz est attendu pour ce Roland-Garros même s'il n'est pas l'un des grands favoris. Moins à l'aise sur terre battue que certains autres compères du top 10, il affiche quand même des ambitions. En conférence de presse, l'Américain a été interrogé sur la suspension de Jannik Sinner et a donné son avis.

"Ce qui est arrivé avec Jannik [Sinner], cela fait toujours peur. Même si tu prends des produits autorisés, tu as peur à chaque test. N'importe quel petit truc peut arriver et te contaminer. Donc, même si tu sais qu'il y a 99,99% de chance que ton test se passe bien, cette petite chance, cette peur, que cela soit catastrophique, c'est pour cela que c'est très stressant. C'est pour cela que j'utilise toujours des choses marquées ou que j'ai moi-même vérifiées. Cela a toujours été stressant, on est tellement testé. N'importe quoi que tu ne contrôles pas, cela peut ruiner ta carrière ou au moins ta réputation.

Tu leur donnes une fenêtre horaire et tu dois être présent dans cette fenêtre, sinon tu as un avertissement. S'ils veulent te contacter, par exemple au téléphone, alors tu dois te débrouiller pour être disponible. Une fois, ils m'attendaient après un vol, pas du tout dans ma fenêtre, j'étais complètement jet lag. Je ne pouvais pas uriner alors ils attendaient dans ma chambre. Je faisais des siestes de 10 minutes entre les fois où ils me demandaient un échantillon. Je restais assis mais je n'arrivais même pas à rester éveillé."