Federer bientôt de retour sur les courts, le Suisse ouvre la porte

Présent pour l'hommage à Nadal ce dimanche, le Suisse se fait discret et pourtant...

Un hommage à Nadal sans Federer, ce n'était pas possible. Le Suisse sera bien présent ce dimanche 25 mai sur le court Philippe Chatrier pour la cérémonie d'hommage à l'Espagnol. Depuis sa retraite, l'ancien numéro 1 mondial se fait discret et a une vie paisible, expliquant même qu'il aurait du prendre sa retraite plus tôt comme il a expliqué à L'Equipe. "Je plaisante souvent en disant que j'aurais dû prendre ma retraite plus tôt pour avoir plus de temps, tellement je suis heureux maintenant. Cela m'a pris un peu de temps pour mieux gérer mon emploi du temps, mais maintenant, je le maîtrise bien, ce qui est génial."

Alors que fait concrètement Roger Federer de son temps libre ? "Je veux passer beaucoup de temps avec mes enfants. Mes garçons ont 11 ans, mes filles vont bientôt avoir 16 ans. C'est une période idéale pour renforcer les liens familiaux, on s'amuse beaucoup" a-t-il expliqué en avril dernier.

Bientôt un retour sur le terrain ? "J'ai été très occupé par mes voyages et le travail de ma fondation avec ma famille. On est allés en Afrique du Sud visiter des projets scolaires pour aider les enfants à avoir une meilleure éducation. J'aimerais rejouer un peu au tennis. J'en ai assez du golf pour le moment, j'ai beaucoup joué ! Non, vraiment, j'aimerais reprendre un peu l'entraînement, deux à trois fois par semaine. Et j'espère refaire des exhibitions, remplir les stades du monde entier. Rien de prévu encore, mais ça me manque. Je n'ai presque pas joué depuis ma retraite, mon corps et mon esprit avaient besoin de souffler. J'ai joué un peu avec mes enfants, mais j'aimerais reprendre sérieusement. Pendant mes voyages, je vais m'y remettre. Et peut-être que vous me reverrez sur un court bientôt !