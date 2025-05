"J'y reviendrai à un moment ou l'autre" : l'annonce de Rafael Nadal

L'Espagnol s'est confié sur son avenir proche et lointain face aux journalistes.

Un hommage grandiose. L'Espagnol Rafael Nadal a été célébré comme il se doit au sein de Roland-Garros dimanche 25 mai. Une plaque, la présence de Federer, Murray, Djokovic... Les larmes étaient présentes un peu partout du côté de la Porte d'Auteuil. En conférence de presse, si les journalistes en ont également profité pour lui rendre un hommage appuyé, une des questions posées était sur l'avenir de Rafael Nadal, que devient-il ? Que fait-il ? S'il a affirmé ne pas avoir touché une raquette depuis 8 mois et sa retraite, il a ouvert la porte à un retour...

"Cela fait 8 mois que je n'ai pas été sur les courts, mais j'y reviendrai à un moment ou l'autre. Il faudra que je me prépare, que je m'entraîne pour jouer un match d'exhibition par exemple. J'ai eu beaucoup d'opportunités de le faire, mais j'avais besoin de prendre le temps pour me déconnecter un peu parce que les matchs d'exhibition, ce n'est pas seulement se rendre sur place et jouer. Il faut beaucoup de préparation pour ne pas décevoir les fans et tout le monde.

Je n'ai pas de routine quotidienne. J'apprends juste à collecter des éléments sur les prochains chapitres de ma vie. J'ai des projets sur la compagnie hôtelière avec mon académie, l'entreprise de compléments avec Heliocare, ma fondation. Je prends du temps pour moi, avec ma famille. Je découvre ce qui me motive réellement pour cette nouvelle vie."