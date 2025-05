"C'est déplorable" : le constat amer de Gilles Moretton après l'hommage à Nadal

Le patron de la FFT est monté au créneau en conférence de presse après l'hommage à Nadal.

Vous l'avez peut être remarqué, lors de l'hommage réalisé à Rafael Nadal à Roland-Garros dimanche 25 mai, des milliers de t-shirt "Merci Rafa" ont été distribués aux spectateurs présents sur le Philippe Chatrier. Certains en avaient des blancs pour permettre d'inscrire le chiffre 14 notamment dans les tribunes.

Si ces t-shirts "Merci Rafa" étaient gratuits et offerts pour les spectateurs, ils ont été immédiatement revendus par certains présents dimanche sur des plateformes de revente. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qu'on n'aurait pas dû le faire ? Bah non ! On devait le faire, on l'a fait. Maintenant, que des gens profitent de l'occasion pour gagner de l'argent sur le 'Merci Rafa' et ce t-shirt, je trouve ça un peu déplorable. Mais on n'allait pas récupérer les t-shirts à la sortie des tribunes, ça n'aurait pas été terrible. J'ai beaucoup apprécié que tout le monde mette ce t- shirt, ça rejoint ce côté unique à Roland" a expliqué le patron de la Fédération Française de tennis assez déçu par le comportement d'une partie du public.