"Qu'est-ce que c'est que ce bordel !" : Naomi Osaka frustrée

La Japonaise, éliminée au premier tour, a fait par de sa frustration.

L'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka a été particulièrement touchée par la défaite face à Paula Badosa au premier tour de Roland-Garros. En conférence de presse, la Japonaise s'est présentée avec un gout amer après sa défaite, sortant même de la salle de presse quelques instants.

"Je pense que, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai le sentiment que je devrais m'améliorer. J'en ai déjà parlé auparavant – peut-être il y a quelques années, je ne suis pas sûre, mais bon… Je déteste décevoir les gens. Même avec Patrick (Mouratoglou, son coach NDLR°, je me disais : bon, c'est juste maintenant. Il joue avec les meilleurs joueurs et il peut se dire : " Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ! " Désolée d'utiliser des gros mots, mais… On va s'arrêter là."

Quelques secondes après, la joueuse est revenue dans la salle de presse et a continué à répondre aux questions, mais Naomi Osaka était très touchée après la défaite.