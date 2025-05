"Si j'avais vécu plus longtemps en France..." : Mirra Andreeva évoque son attachement (ou pas) à la France

La jeune joueuse russe sera l'une des outsiders de ce Roland-Garros 2025.

Elle est l'une des attractions de la quinzaine et du futur de la WTA, Mirra Andreeva, seulement 18 ans, veut désormais franchir un cap en Grand Chelem et ça commence à Paris. Eliminée au troisième tour l'année dernière, la Russe veut désormais passer en seconde semaine et pourquoi pas rêver mieux. Pour ceux qui l'ignorent, la petite pépite du tennis mondial à eu une vraie attache avec la France. Elle s'entraînait d'abord à Cannes, sur les courts de l'Elite Tennis Center, au côté de Daniil Medvedev, Varvara Gracheva, Alexandre Müller ou encore sa sœur Erika. Puis la jeune Mirra s'est entraînée à la All In Académie de Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes.

De quoi la rendre un peu "Française" ? En conférence de presse vendredi 23 mai, elle s'est exprimée sur le sujet. "C'est une question très intéressante. Si j'avais vécu plus longtemps en France, cela aurait été le cas mais j'ai le sentiment de n'être pas restée suffisamment longtemps pour créer un miroir français de moi-même. J'ai l'impression d'être toujours moi-même quoi qu'il arrive. Peut-être quand je suis avec ma famille ou mes parents, je suis plus détendue. J'arrive à être plus moi-même. La plupart du temps, c'est toujours moi, la bonne vieille moi, où que je sois."