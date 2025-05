Novak Djokovic : "C'est quand même mieux...", l'avis tranché du Serbe sur les juges de ligne

Novak Djokovic s'est exprimé sur la présence des juges de ligne sur les courts à Roland-Garros.

Du côté de Roland-Garros et contrairement à beaucoup d'autres tournois, notamment les autres tournois du Grand Chelem, la décision a été prise de garder les juges de ligne. Si sur la terre battue, voir une trace est plus facile, la technologie pourrait permettre d'éviter certaines erreurs. Souvent interrogés depuis le début de ce Roland-Garros, les joueurs sont plus du côté des nouvelles technologies. Lundi 26 mai, en conférence de presse, le Serbe a également indiqué qu'il était pour.

"D'abord, je souhaiterais dire que je comprends ceux qui sont plus traditionalistes, qui souhaitent avoir des juges de lignes sur les courts. Je pense que ça fait partie intégrante de notre tradition et de notre culture depuis des décennies. Je comprends cet aspect. C'est difficile d'opérer des changements. On ne veut pas tout faire disparaître au profit de la technologie. Mais si je dois faire un choix entre les deux, moi je suis plus partisan de la technologie : c'est plus précis, on gagne du temps. Il y a peut-être aussi moins de personnes sur le court et parfois, ça peut être bien parce que quand on joue sur un petit court, très souvent, les joueurs rentrent dans des juges de ligne lorsqu'ils se déplacent sur le court. Donc, bon, peut-être ce n'est pas la raison la plus importante, mais je pense quand même que par souci de précision, c'est quand même mieux d'avoir un système électronique."