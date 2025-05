"Je n'ai pas pris ça pour une blague" : la passe d'armes entre Novak Djokovic et Andy Murray

En conférence de presse lundi 26 mai, le Serbe a évoqué la fin de sa collaboration avec le Britannique.

Ensemble pendant une bonne partie de ce début de saison, Novak Djokovic et Andy Murray se sont finalement séparés il y a quelques semaines avant le début du tournoi de Roland-Garros. "Un choix mutuel" comme a indiqué le Serbe en conférence de presse lundi 26 mai. Ironie de l'histoire, c'est au moment où les deux hommes se sont séparés que l'ancien numéro 1 mondial a remporté son 100e tournoi en carrière. De quoi provoquer une petite phrase d'Andy Murray lors de la cérémonie hommage à Rafael Nadal dimanche dernier.

"Il m'a félicité et m'a dit : 'Maintenant que tu as un entraîneur correct, tu gagnes des tournois'. (rires). Je ne sais pas. Je n'ai pas pris ça pour une blague (rires). Enfin, oui, bien sûr qu'il plaisantait, mais je crois que j'en ai assez dit, mais je le répète : Andy est tout simplement quelqu'un d'extraordinaire. Tout d'abord, quelqu'un avec qui j'ai passé la majeure partie de ma carrière depuis mon plus jeune âge sur le circuit, en voyageant, en l'affrontant, dès les premiers jours des moins de 12 ans et jusqu'aux derniers jours de sa carrière."