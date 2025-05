Quand Djokovic s'agace sur l'absence du toit pendant son 1er tour à Roland-Garros

Le Serbe dispute son premier tour de Roland-Garros dans des conditions dantesques ce mardi 27 mai.

Scène cocasse au premier tour de Roland-Garros 2025. Le Serbe, opposé à Mackenzie McDonald sur le court Philippe Chatrier, a arrêté provisoirement de jouer pour réclamer le toit. Et pour cause, une grosse averse de pluie était en train de tomber sur le Central. Mais problème, la direction et l'arbitrage n'ont pas souhaité écouter l'ancien numéro 1 mondial. Après plusieurs minutes de flottement, l'arbitre annonce finalement une pause pour voir si les conditions s'améliorent. Malgré la pluie qui continuait à tomber, le jeu a repris, Novak Djokovic réalisant même le break sur le jeu suivant.

Et cette fois, c'était au tour de l'Américain de demander pourquoi on ne mettait pas le toit à cause des conditions climatiques très compliquées. Finalement, après plusieurs minutes d'une bonne bruine, la pluie s'est estompée et le match a pu reprendre au grand désarroi des spectateurs qui réclamaient "le toit, le toit, le toit" sur le Philippe Chatrier.

À 5-3 pour Djokovic dans le premier set et une nouvelle averse, la décision a finalement été prise de mettre le toit sous les ovations du public. Le match se terminera dans des conditions indoor et c'est peut être une bonne nouvelle pour l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.