"Probablement un de mes derniers Roland-Garros" : Gaël Monfils se prépare à tourner la page

Le Français, qualifié au forceps pour le deuxième tour de Roland-Garros ce mardi 27 mai a conscience de ce qu'il lui reste encore dans les jambes.

Tsonga, Simon, Gasquet... Il ne reste plus que Gaël Monfils ! À bientôt 40 ans, le Français a remporté son quarantième à Roland-Garros mardi 27 mai au bout de la nuit dans une ambiance survoltée sur le Philippe Chatrier. Une victoire au courage que seule la Monf a le secret. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, il a expliqué que la pression, ce n'était pas le public français, mais les années qui restent encore dans ses jambes.

"La vraie pression, c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de Roland-Garros, c'est probablement un de mes derniers, et ça, c'est une des choses les plus importantes. Donc tu penses d'abord à toi, et en ce qui me concerne, j'ai pensé à ça. Et aussi, il y a 2 ans, je me suis fait mal au poignet, et là, je me disais : mon poignet va bien, j'espère que je ne me suis pas cassé quoi que ce soit, mon genou notamment. C'est ça qui m'a préoccupé en premier, c'est d'abord moi-même avant le reste. Parce que tu peux te retrouver exclu de la saison pendant 2 ou 3 mois à cause d'une petite erreur, donc je me préoccupais pour moi." Au prochain tour, Gaël Monfils affrontera l'Anglais Jack Draper.