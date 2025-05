"Quelques personnes qui dépassent les bornes" : Djokovic s'attend à un public "bruyant" face à Moutet

En conférence de presse mardi 27 mai, le Serbe a évoqué son prochain tour face à un Français et le bruit qu'il va devoir gérer.

Novak Djokovic face à Corentin Moutet, le match promet et l'ambiance risque d'être exceptionnelle. Showman, Corentin Moutet ne va pas se priver de jouer avec le public pour mettre le feu sur, probablement, le court Philippe Chatrier. Le public, totalement acquis à la cause du Français, risque de faire vivre des moments difficiles à "Nole", mais l'homme aux 24 titres en Grand Chelem s'y attend et en a parlé en conférence de presse.

"Il est logique, quand vous regardez les quatre Grands Chelems, où que vous alliez, quand il y a un joueur du pays qui joue dans le tournoi, il a le public derrière lui, et ça n'a rien d'étrange, c'est quelque chose auquel on s'attend.

Mais il est vrai qu'ici, en France, et à Paris, par rapport aux autres tournois du Grand Chelem, les gens sont plus bruyants, plus passionnés, et soutiennent plus bruyamment leurs joueurs, ce qui peut être dérangeant pour certains joueurs. Je sais que ce n'est pas l'environnement idéal pour jouer, mais il faut faire avec !

J'ai joué dans beaucoup d'atmosphères hostiles dans ma carrière, et ce n'est pas quelque chose que je n'ai jamais connu. Je ne dis pas que l'environnement sera hostile pour moi ou pas. Je m'attends, quand je joueRoland-Garros, à ce que la plupart des gens soutiennent le joueur français, et ça, je ne le prends pas personnellement. Mais quand on est sur le court, et certaines choses qui dépassent la ligne, si vous voulez, qui dépassent les limites, je comprends que certains joueurs aient envie de protéger leur espace, leur intégrité, notamment quand il y a un manque de respect. Je ne dis pas que ce soit la majorité, il y a toujours quelques personnes, ici ou là, qui dépassent les bornes. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière, et parfois, j'arrive à l'ignorer. Parfois, je te fais face à ces gens-là et on a un échange. C'est un combat là-bas vous savez, quand vous êtes sur le tournoi. Ce n'est pas qu'un combat contre le joueur. contre un joueur français à"