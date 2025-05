"On peut avoir des gaz..." : la confession surprenante de Draper qui va affronter Monfils en night session

Le Britannique, l'un des outsiders de ce Roland-Garros, a eu une confidence surprenante en conférence de presse.

Le Britannique Jack Draper va affronter le showman Gaël Monfils lors de la night session du jeudi 29 mai. Un match très attendu qui s'annonce spectaculaire. " J'adore la night session. Je trouve ça fabuleux" a expliqué Gaël Monfils. "À chaque fois j'ai cette chance, honnêtement, c'est juste extraordinaire. Donc j'essaie de bien la saisir à chaque fois."

Pour Draper, ce sera une première fois en night session sur le Philippe Chatrier. L'occasion de revenir sur une confidence surprenante du Britannique, numéro 5 mondial, en conférence de presse ce mardi 27 mai sur les tests antidopage qui entourent les joueurs. "Bien entendu, c'est un moment difficile. Parfois, on pousse tellement qu'on peut avoir des gaz et on est juste à côté de quelqu'un. Donc c'est très difficile pour les contrôleurs. Et je garde ça en tête. Il y a des gens qui s'offusquent de cela, parce que c'est une situation intime. En même temps, j'ai de la peine pour la personne qui doit effectuer ce travail. C'est un moment difficile si c'est très tard dans la journée, car on veut continuer avec ce qu'on a prévu de faire. Et s'il faut attendre pour faire ça pendant un bon moment, c'est difficile parce que bien entendu, on perd son temps. Mais c'est un travail difficile pour les contrôleurs aussi. Ce n'est pas un moment agréable, c'est certain.