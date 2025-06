"Elle sent vraiment mauvais" : quand Loïs Boisson a été victime de son adversaire

Qualifiée pour les huitièmes de finale à Roland-Garros, la Française a eu droit à une scène étrange il y a quelques semaines.

Il y a quelques semaines lors du tournoi de Rouen, Loïs Boisson a fait le buzz malgré elle après une remarque maladroite de son adversaire.

À 3-4 dans la seconde manche dans un match perdu par son adversaire 6-0, 6-3, la Britannique, Harriet Dart, dans le top 100, s'est tournée vers l'arbitre pour lancer un "Pouvez-vous lui dire de mettre du déodorant ? Elle sent vraiment mauvais ". Une remarque captée par les caméras et rapidement devenue virale sur les réseaux.

Dans la foulée, alors que le bad buzz était général, la joueuse de 28 ans a assuré avoir "beaucoup de respect pour Lois ". La principale intéressée ne s'est en revanche pas laissé démonter. Sur Instagram, celle qui était au delà de la 300e place au classement WTA a publié un montage la montrant un déodorant Dove à la main, légendé : " Dove, apparemment, j'ai besoin d'une collab ".

Harriet Dart a présenté ses excuses quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. "Je veux m'excuser pour ce que j'ai dit sur le court aujourd'hui, a confié l'Anglaise de 28 ans. C'était un commentaire à chaud que je regrette sincèrement. Ce n'est pas la manière dont je veux me comporter et j'en assume la responsabilité. J'ai beaucoup de respect pour Lois et la manière avec laquelle elle a joué aujourd'hui. "