VIDEO. Le gros contentieux entre Djokovic et Norrie provoquant la colère noire du Serbe

Le Serbe et le Britannique qui se retrouvent à Roland ce lundi 2 juin ont eu une vraie tension il y a quelques mois.

Le Britannique et le Serbe vont s'affronter en huitième de finale à Roland-Garros ce lundi 2 juin. Une affiche inédite à Paris, mais pas entre les deux joueurs. Et l'une des dernières confrontations était particulièrement électrique entre les deux hommes surtout lorsque Cameron Norrie a réalisé un smash sur la jambe de Djokovic alors qu'il avait abandonné le point en retournant sur la ligne de fond de court en marchant.

J'ai regardé le replay quand il me touche (sur le smash). Oui, peut-être pouvez-vous dire qu'il ne me touche pas délibérément. Je ne sais pas s'il m'a vu. Mais bon, avec un regard périphérique, vous pouvez toujours voir où le joueur est positionné sur le terrain. La balle était super lente, près du filet. Je m'étais retourné parce que le point était perdu pour moi. Mais ce n'est peut-être pas tant à propos de ça. C'est une combinaison de choses. Dès le début du match, il a fait tout ce qui était permis. Il est autorisé à prendre un temps-mort médical. Il a le droit de toucher un joueur (avec une balle), il a le droit de dire ''come on ! '' en face, plus ou moins sur chaque point dès le premier jeu. Mais ce sont des choses que nous, les joueurs dans le vestiaire, nous n'estimons pas fair-play. Ce n'est pas ainsi que nous nous traitons. Mais encore une fois, c'est autorisé, donc... Je me suis très bien entendu avec Cameron pendant toutes ces années sur le Tour. On s'est entraînés ensemble. C'est un gars très sympa en dehors du terrain, donc je ne comprends pas ce genre d'attitude sur le terrain, pour être honnête. Mais c'est comme ça. Il a mis le feu et j'ai répondu à cela" avait-il expliqué en conférence de presse à l'époque.