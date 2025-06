"Je suis trop timide pour lui parler" : Mirra Andreeva a une idole et ce n'est pas Djokovic ni Nadal

La joueuse russe qui va affronter Loïs Boisson, a une idole.

La joueuse russe de 18 ans, Mirra Andreeva, va disputer un quart de finale très attendu à Roland-Garros ce mercredi 4 juin face à la sensation française, Loïs Boisson. Prodige du tennis, elle souhaite devenir numéro 1 mondiale dans les années à venir et remporter plusieurs tournois du Grand Chelem. Demi-finaliste l'année dernière, elle vise désormais la finale et plus, surtout après son début de saison triomphant et sa double victoire lors des Masters 1000 d'Indian Wells et Dubaï.

La joueuse s'entraîne dur et a un idole dans le monde du tennis. Pas de Novak Djokovic, ni de Rafael Nadal et encore moins de Roger Federer, son idole, c'est l'Ecossais Andy Murray. Sa première rencontre était à Wimbledon, et elle avait raconté sa rencontre avec l'ancien numéro 1 mondial en conférence de presse : " J'ai vu Andy Murray ici l'autre jour, mais je suis trop timide pour lui parler. Quand je l'ai vu, j'ai essayé de quitter les lieux le plus rapidement possible parce que j'étais trop timide pour aller lui parler. Pour l'instant, Dieu merci, il ne me parle pas. Peut-être qu'il m'a déjà oublié, je ne sais pas. Il est tellement beau dans la vraie vie, c'est incroyable."