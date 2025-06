"Regarde autour de toi parce que je vais te trouver et je vais te couper les bras" : le traumatisme de Mirra Andreeva sur les courts

La jeune joueuse russe a vécu une expérience traumatisante sur les courts étant plus jeune.

Mirra Andreeva est la petite pépite du tennis féminin et est une nouvelle fois en quart de finale à Roland-Garros pour cette édition 2025 (demi-finaliste en 2024). Sur les courts principaux depuis qu'elle a 15 ans, la Russe réalise pour le moment sa meilleure saison avec déjà deux titres à son palmarès et pas des moindres avec deux Masters 1000 à Dubaï et Indian Wells. A Dubaï justement, une autre joueuse, Emma Raducanu, vainqueur de l'US Open lors de son premier Grand Chelem en carrière en 2021, a vécu un épisode douloureux sur les courts, fondant en larmes après avoir vu un individu avec un "comportement obsessionnel" à son égard dans les tribunes... "Emma Raducanu a été abordée dans un lieu public par un homme qui a fait preuve d'un comportement obsessionnel". Or "ce même individu a été identifié dans les premiers rangs lors du match d'Emma mardi (...) et a ensuite été exclu" avait expliqué la WTA.

Après cet évènement qui a marqué les fans de tennis et le monde féminin lors de ce tournoi de Dubaï, Mirra Andreeva s'est confiée sur un évènement tout aussi traumatisant qu'elle a vécu plus jeune dans des propos relayés par Yahoo Sport à l'époque... "Je me souviens qu'une fois, à 14 ans, je jouais l'un de mes premiers tournois ITF et j'ai reçu un message après ma défaite qui disait : Regarde autour de toi parce que je vais te trouver et je vais te couper les bras. Je m'en souviens encore aujourd'hui…" Une histoire une nouvelle fois dramatique qui touche les stars et notamment les femmes. La WTA prend le sujet très au sérieux, mais n'a peut être pas encore trouvé les bonnes solutions pour y remédier.