Andreeva - Boisson : heure, chaîne TV du quart de finale à Roland-Garros

L'heure du choc des quarts de finale entre Andreeva et Boisson est connue.

Dernière joueuse française en lice dans ces Internationaux de France de Roland-Garros, Loïs Boisson va disputer son quart de finale en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier ce mercredi 3 juin, juste après la rencontre entre les deux joueuses américaines, Coco Gauff - Madison Keys. Un match particulièrement attendu alors que le tennis féminin français est en grande difficulté ces derniers mois. Si la première rencontre est prévue à 11h, la seconde devrait avoir lieu aux alentours de 12h30 / 13h, mais cela dépendra des deux joueuses précédentes.

Pour ce quart, Loïs Boisson y va avec une vraie ambition. Comme elle a indiqué en conférence de presse lundi 2 juin, elle ne compte pas s'arrêter là. "C'est super d'être en quarts. Le but est qu'il y ait le plus de Français possible dans les années qui viennent. Cela représente beaucoup d'être en quarts ici. Comme j'ai dit, j'espère aller encore plus loin." Face à elle, il y aura donc Mirra Andreeva, la jeune pépite russe du tennis féminin qui a un jeu bien différent de Jessica Pegula, son adversaire en huitième de finale. ". Ce n'est pas le même style de jeu que Pegula. Elle varie plus. Elle a un très bon revers. Elle est très solide des deux côtés. Je pense qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des échanges. De mon côté, je pense que cela ne va pas changer mon plan de jeu. Quelques petits détails à adapter, mais ça ne changera pas" a-t-elle expliqué.

Où suivre le match ?

Pour suivre la rencontre il faudra certainement opérer une bascule entre France 4 qui diffuse les quarts dès 11h et France 2 qui prend le relais en début d'après midi.