Gauff - Boisson : on connaît déjà l'heure de la demi-finale de Roland-Garros

La Française Loïs Boisson joue une demi-finale historique à Roland-Garros face à la numéro 2 mondiale.

Une première depuis 2011. Loïs Boisson va jouer une demi-finale historique aux Internationaux de France de Roland-Garros, 14 ans après Marion Bartoli, la dernière joueuse française à avoir atteint ce stade de la compétition. Chez les hommes, une telle performance n'avait pas été atteinte depuis 2013 et Jo Wilfried Tsonga. Bref, quand on vous dit que la demi-finale disputée ce jeudi 5 juin est historique, ce n'est pas pour rien.

Mais attention car face à Loïs Boisson, il y a la numéro 2 mondiale et une joueuse très à l'aise sur la terra battue, l'Américaine Coco Gauff. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la Française. Avec cette qualification pour les demi-finales, Loïs Boisson est devenue la toute première joueuse à atteindre les demi-finales de Roland-Garros après avoir bénéficié d'une invitation. 361e joueuse mondiale avant le tournoi, la Dijonnaise est la joueuse la moins bien classée à se qualifier en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis (au moins) 40 ans. Elle est aussi la première Française à battre deux joueuses du Top 10 lors d'une même édition de Roland-Garros depuis Mary Pierce en 2005.

Pour le moment, l'heure exacte de la demi-finale de Loïs Boisson n'est pas connue mais une chose est sure, le match se déroulera bien ce jeudi 5 juin sur le court Philippe Chatrier et sur les antennes de France 2. La seconde demi-finale entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, énorme choc en perspective, devrait être tout de même l'affiche de l'après midi. On mise donc sur un horaire autour de 17h sachant que la première demi-finale va se dérouler vers 15h et devrait concerner Swiatek - Sabalenka car les deux femmes ont eu un repos supplémentaire en jouant mardi 3 juin.