Loïs Boisson : couple, classement, parents... Qui est la Française ?

La Française Loïs Boisson est devenue l'attraction numéro 1 du tennis français.

Elle est la sensation de ce Roland-Garros 2025. Au delà de la 300e place mondiale avant le Grand Chelem parisien, Loïs Boisson est désormais certaine de devenir la meilleure joueuse française après ce Roland-Garros. Et en cas de sacre, elle pourrait même devenir la nouvelle n°21 mondiale et devenir tête de série pour les prochains grands tournois. Pour l'heure, qualifiée pour la demi-finale face à Coco Gauff, elle est 65e et est déjà dans le "cut" pour la qualification directe pour les tournois du Grand Chelem.

Côté vie privée, Loïs Boisson est très discrète et on ne perçoit pas sur les réseaux sociaux de photos de sa vie privée. Rien ne dit donc qu'elle est en couple, mais rien ne dit également qu'elle ne l'est pas.

Le père de Loïs Boisson n'est pas un inconnu. Ancien joueur professionnel de basketball, il a eu une belle carrière dans des clubs prestigieux comme l'ASVEL, le Saint-Étienne Basket ou encore le Dijon Bourgogne. Né le 8 juin 1961 à Lyon, Yann Boisson a vécu sa passion pour le basket durant de nombreuses années avant de se reconvertir dans la gestion de clubs. Il a été directeur général du Jeanne d'Arc Dijon Basket entre 1995 et 2008 avant de poursuivre sa carrière à l'AS Monaco en tant que directeur administratif.