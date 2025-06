DIRECT. Wimbledon 2025 : Mpetshi Perricard vers l'exploit, Alcaraz a eu chaud, scores et résultats

Difficile vainqueur de Fabio Fognini en cinq sets pour son entrée en lice à Wimbledon, Carlos Alcaraz a reconnu avoir été nerveux au début de la rencontre. " C'est vrai que j'étais un peu nerveux au début. Jouer mon premier match sur le court central est un grand privilège, même si cela avait déjà été le cas l'an dernier. Mais c'était comme une première fois pour moi. J'ai donc essayé de gérer mon stress du mieux possible, mais ce premier match a été très difficile, a reconnu le double tenant du titre. Je savais que ce serait difficile de jouer contre Fabio. C'est sa dernière année, son dernier tournoi ici. Le talent de Fabio est immense. Je pense qu'il a montré sur ce match son meilleur tennis. Mais je suis content de moi et j'espère être meilleur au prochain tour."

22:18 - Deux matchs interrompus par la nuit

Outre les matchs impliquant les deux Français, Giovanni Mpetshi Perricard et Arthur Rinderknech, les deux derniers matchs se disputant en ce moment ont été interrompus à cause de la nuit tombée sur Wimbledon. Les rencontres entre Arnaldi et van de Zandschulp (6-7, 6-7) et entre Mochizuki et Zeppieri (2-6, 3-6, 6-3, 7-6) se termineront demain.