DIRECT. Wimbledon 2025 : Djokovic renversant, Sinner et Swiatek attendus, scores et résultats

18:02 - Djokovic nerveux dans le 1er set

Interviewé en fin de match, Djokovic a avoué qu'il n'était pas très à l'aise dans le 1er set "Pour être honnête je ne sais pas comment analyser ce match. Alex m'a breaké 3 fois dans le 1er set dans des conditions très venteuses. Le dernier jeu du second set a été capital pour moi. Il est l'un des joueurs les plus rapides du circuit. Je suis content d'avoir réussi à rester solide dans les moments difficiles de cette rencontre. J'adore gagner en 3 manches si je peux, mais comment vous avancer dans le tournoi, les matches sont de plus en plus dur. J'étais probablement plus nerveux, ça s'est vu au 1er set. J'ai parfois fait service volée devant ce monsieur là bas (en parlant de Roger Federer). J'essaye de varier mon jeu. Et petit à petit je me suis adapté à son jeu et aux conditions. C'est un honneur de jouer devant Roger"