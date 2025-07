DIRECT. Wimbledon 2025 : Sabalenka et Fritz lancent les quarts de finale, scores et résultats

Vainqueur deux fois du tournoi sur gazon, la légende britannique a pesté, via X, sur le fait que le Centre Court soit fermé trop rapidement lors des matchs en soirée : "C'est ridicule de fermer le toit à ce stade du match. Il reste au moins une heure de lumière… On peut encore jouer plus d'une partie de tennis… C'est un tournoi en extérieur !" Le message est passé !

Qualifié pour les quarts de finale du tournoi sur gazon, où il retrouvera le puissant Ben Shelton, l'Italien, qui a chuté hier durant son match, a avoué avoir un souci au coude droit : " J'ai regardé les vidéos, ça ne parait pas grand-chose mais je l'ai senti, on va voir demain (mardi), je vais aller voir les physios et le médecin de l'ATP, on verra si c'est quelque chose de sérieux et on ajustera en fonction. (...) On verra, car Ben sera un problème. C'est sûr. J'espère être à 100 %."

Le soleil se lève au-dessus de la capitale anglaise, et la journée s'annonce alléchante avec notamment Sabalenka et Alcaraz au programme.

07/07/25 - 22:30 - Le résumé de la journée de lundi 7 juillet à Wimbledon

« Le malheur des uns fait le bonheur des autres », la formule a résonné cruellement ce lundi soir sur le Centre Court. Grigor Dimitrov, en état de grâce, menait deux sets à rien face à Jannik Sinner (6-3, 7-5), faisant vaciller le numéro un mondial comme rarement cette saison. Offensif, fluide, presque en lévitation, le Bulgare avait déployé un tennis lumineux, étouffant un Sinner méconnaissable. Mais alors que le match semblait filer vers une sensationnelle victoire, le ciel s’est assombri : Dimitrov s’est blessé à la poitrine en égalisant par un ace à 2-2 dans le troisième set. Quelques minutes plus tard, le couperet est tombé. Contraint à l’abandon, visage fermé, le Bulgare a quitté la scène, laissant le Centre Court sonné et Sinner qualifié sans gloire. Car le n°1 mondial n'a pas existé sur ce match et cet abandon Dimitrov est un vrai signe que l'Italien est encore loin de ce qu'il peut produire sur le gazon.

À l’image d’un Carlos Alcaraz bousculé la veille, Novak Djokovic lui aussi a dû sortir les rames ce lundi face à Alex De Minaur. Emporté par les rafales et la nervosité, le Serbe a sombré dans le premier set, breaké trois fois (1-6). Mais le septuple vainqueur de Wimbledon a lentement remonté la pente, retrouvant sa précision et son emprise sur l’échange. Plus mordant, plus juste, il a inversé la tendance pour s’imposer en quatre manches (1-6, 6-4, 6-4, 6-4). De Minaur a craqué à 4-1 dans le quatrième, manquant une balle de double break : un ressort cassé dans la mécanique australienne. Derrière, Djokovic a avalé les cinq derniers jeux comme une vague qui ne laisse rien sur le rivage.

En quarts, il croisera Flavio Cobolli, l’une des révélations du tournoi. L’Italien, 24e mondial, a fait parler son sang-froid face à Marin Cilic, vieux chêne du circuit, pour s’imposer en quatre sets accrochés (6-4, 6-4, 6-7, 7-6). Alors que Ben Shelton s’est d’abord laissé surprendre par Sonego avant de dérouler sa puissance et son relâchement typique (3-6, 6-1, 7-6, 7-5).

Chez les femmes, Iga Świątek continue de tracer sa route sans encombre. Sérieuse et appliquée, elle a balayé Clara Tauson en deux sets secs (6-4, 6-1). Belinda Bencic, de son côté, confirme son retour au premier plan. La championne olympique de Tokyo a dominé Alexandrova (7-6, 6-2) avec autorité.

Le contingent russe reste solide. Après Pavlyuchenkova, Mirra Andreeva et Lioudmila Samsonova complètent le tableau des quarts. Andreeva, 18 ans, a maîtrisé Emma Navarro (6-2, 6-3) avec son style chirurgical et son coup droit slicé. À elle seule, elle incarne la fraîcheur du printemps dans ce tableau dense. Avec Świątek et Sabalenka, elle est la seule à avoir atteint les quarts des trois premiers Majeurs cette saison. Pour Samsonova (19e), ce sera une grande première. Sa victoire sérieuse contre Bouzas-Maneiro (7-5, 7-5) l’envoie pour la première fois en quart d’un Grand Chelem.