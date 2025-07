DIRECT. Wimbledon 2025 : Swiatek lance les quarts avant Sinner et Djokovic, scores et résultats

Le tournoi de Wimbledon se déroule à Londres du 23 juin au 13 juillet 2025, date de la finale. Suivez les principaux temps forts sur le gazon britannique durant toute la quinzaine.

DIRECT

13:16 - Swiatek mène 4-0 contre Samsonova Iga Swiatek et Liudmila Samsonova s'affrontent aujourd'hui pour la cinquième fois en carrière. L'ancienne numéro une mondiale mène 4-0 dans ces duels contre la Russe, mais c'était à chaque fois sur terre battue ou sur dur. Leur dernier duel date des seizièmes de finale de l'US Open 2024, avec un succès facile de la Polonaise (6-4, 6-1).

13:11 - Swiatek ouvre le bal contre Samsonova Peu à l'aise sur gazon depuis le début de sa carrière, Iga Swiatek a l'occasion de se qualifier pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré à Wimbledon. La Polonaise de 24 ans devra pour cela battre la Russe Liudmila Samsonova, âgée de 26 ans et 19e au classement WTA avant le début de ce tournoi londonien. Le match débutera à partir de 14 heures sur le court numéro un.

13:06 - Le programme du mercredi 9 juillet Voici le programme des derniers quarts de finale à Wimbledon en ce mercredi 9 juillet : Centre Court (à partir de 14h30) Mirra Andreeva (n°7) - Belinda Bencic

Flavio Cobolli (n°22) - Novak Djokovic (n°6) Court numéro 1 (à partir de 14h) Iga Swiatek (n°8) - Liudmila Samsonova (n°19)

Jannik Sinner (n°1) - Ben Shelton (n°10)

13:00 - À Wimbledon, les derniers quarts de finale prévus ce mercredi 9 juillet Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre les derniers quarts de finale du tableau féminin et du tableau masculin à Wimbledon, en ce mercredi 9 juillet 2025.

08/07/25 - 20:31 - Le résumé de la journée de mardi 8 juillet à Wimbledon Il a laissé filer les trois premiers points de son jeu de service (0-1, 0-40), comme pour mettre un peu de sel dans l’entame et offrir à Cameron Norrie un soupçon d’espoir. Mais rapidement, Carlos Alcaraz s’est métamorphosé en rouleau compresseur, ne laissant que des miettes à son adversaire britannique (6-2, 6-3, 6-3). Brillant, explosif, parfaitement à l’aise sur le gazon sacré du Centre Court, l’Espagnol s’est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon pour la troisième année consécutive. En à peine 1h39, il a plié l’affaire, et même le soutien fervent du public local n’a pu masquer l’impuissance d’un Norrie sans solution face au feu d’artifice tennistique de son rival. Plus tôt dans la journée, l’Américain Taylor Fritz a lui aussi validé son billet pour le dernier carré. Opposé au Russe Karen Khachanov, il a confirmé sa montée en puissance après deux premiers tours poussifs conclus en cinq manches. Face à un adversaire emprunté, Fritz a une nouvelle fois fait parler la poudre au service, mais a également brillé dans le jeu de retour, se montrant plus lucide dans les longs échanges. Seule ombre au tableau : un trou d’air en début de troisième set, où il a concédé cinq jeux consécutifs. Un passage à vide sans incidence, puisque l’Américain a finalement bouclé la rencontre en quatre sets (6-3, 6-4, 1-6, 7-6). Dans le tableau féminin, Laura Siegemund a bien failli créer la sensation du jour face à Aryna Sabalenka. À 37 ans, la doyenne allemande a longtemps tenu tête à la n°1 mondiale, remportant le premier set 6-4 grâce à une grande propreté dans son jeu. Battue logiquement dans la deuxième manche, elle a repris l’ascendant en menant 4-3 avec un break d’avance dans le troisième acte. C’est alors que Sabalenka a haussé le ton, retrouvant son intensité et son sang-froid pour aligner trois jeux consécutifs et s’imposer finalement 6-7, 6-2, 6-4. Enfin, Amanda Anisimova a dominé Anastasia Pavlyuchenkova en deux sets secs (6-1, 7-6), mais non sans sueurs froides. L’Américaine, qui retrouve les demi-finales d’un Grand Chelem pour la première fois depuis Roland-Garros 2019, menait 6-1, 5-2 avant de perdre pied temporairement, laissant Pavlyuchenkova revenir à 5-5, puis menant même 6-3 dans le tie-break. Mais portée par son sens du retour et des coups droits millimétrés, Anisimova a finalement arraché le jeu décisif 11-9, concluant avec panache une rencontre qu’elle aurait pu et dû plier plus tôt.