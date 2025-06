Wimbledon 2025 : Loïs Boisson affronte Carson Branstine, scores et résultats en direct

Interrogé par L'Equipe, le préparateur physique de Loïs Boisson avance avec confiance, mais pas trop quand même... "Tout s'est bien passé au niveau de sa préparation. On a gardé un peu nos habitudes d'entraînement, mais en même temps on a dû adapter certaines choses par rapport aux besoins spécifiques du gazon. Globalement, depuis une dizaine de jours où elle a repris les entraînements, tout s'est très bien passé. Son premier match sur gazon va être une découverte, mais elle est prête et on verra bien ce qui se passe"