Wimbledon 2025 : Loïs Boisson en danger, dates... Les infos

Le célèbre tournoi londonien débute dans quelques jours et la Française Loïs Boisson n'a pas été invitée.

Roland-Garros est terminé, vive Wimbledon ! Le célèbre tournoi sur gazon se prépare déjà à Londres et il s'annonce spectaculaire. Après le sacre de Carlos Alcaraz, désormais double tenant du titre à Paris au terme d'un match légendaire face à Jannik Sinner, sauvant trois balles de match, les favoris sur gazon sont les mêmes. Vainqueur l'année dernière, l'Espagnol va tenter également de réaliser le doublé alors que le numéro 1 mondial veut remporter ce Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. On oublie pas bien évidemment le Serbe Novak Djokovic, qui va peut être disputer son dernier Wimbledon. Chez les Français, le gazon est une surface souvent appréciée, Giovanni Mpetshi Perricard et Ugo Humbert porteront les espoirs des Tricolores alors qu'Arthur Fils est encore très incertain.

Chez les femmes, le tableau s'annonce très ouvert et les surprises sont souvent nombreuses sur le gazon. Très touchée après sa défaite en finale, Aryna Sabalenka va tenter de se consoler avec Wimbledon, mais devra tout de même faire très attention à Iga Swiatek, Coco Gauff, vainqueur à Roland-Garros ou encore Jasmine Paolini, finaliste l'année dernière ou la Kazakh Rybakina.

Loïs Boisson devra passer par les qualifications

Nouvelle meilleure française après sa demi-finale à Roland-Garros, 67e au classement WTA, Loïs Boisson n'était pas certaine de participer à Wimbledon. Si elle a sollicité, par écrit, une invitation auprès de l'organisation de Wimbledon, la Française de 22 ans n'a pas reçu le précieux sésame et devra faire ses preuves lors des qualifications sur le gazon britannique. Pour rappel, 104 places directes sont réservées en fonction du classement mondial des joueuses. Mais le "cut" pour ce classement s'est arrêté avant Roland-Garros, lorsque Loïs Boisson n'était encore que 361e à la WTA. Heather Watson 147e, Joddie Burrage, 162e, Harriet Dart, 118e, Francesca Jones, 132e) et des espoirs nationaux (Hannah Klugman, 16 ans, Mika Stojsavljevic, 16 ans, et Mingge Xu, 17 ans) ont été invitées. La dernière invitation revenant à l'ancienne double vainqueur au All England Club Petra Kvitova (2011, 2014).

Les dates

Le Grand Chelem londonien se dispute du 30 juin au 13 juillet. La semaine de qualification se disputera une semaine avant.