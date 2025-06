"Je me sentais comme un enfant non désiré" : Djokovic évoque sa relation avec Nadal et Federer

À l'occasion d'un entretien avec un journal allemand, le Serbe s'est confié sur sa relation avec les deux autres monstres du tennis.

Difficile d'être le troisième, voilà un peu la conclusion de cette interview accordée au 20 minutes allemand ce vendredi 13 juin. Novak Djokovic, en quête d'un 25e titre du Grand Chelem à Wimbledon, a évoqué sa relation avec les deux légendes vivantes du tennis, Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe a expliqué à quel point sa position était difficile.

"Je n'ai jamais été aussi aimé qu'eux" explique-t-il. Je suis un homme avec beaucoup de défauts, bien sûr. Cependant, j'ai toujours essayé de vivre avec cœur et bonnes intentions et, en fin de compte, d'être moi-même. Je me sentais comme un enfant non désiré. Je me demandais pourquoi. Ça me faisait mal. Puis j'ai pensé que les fans m'accepteraient si j'agissais différemment. Mais ce n'était pas le cas non plus ", a-t-il raconté dans " Failures of Champions". "Je n'ai jamais été aussi apprécié que Federer et Nadal, car je n'étais pas censé être là. J'étais le petit gars, le troisième qui est arrivé et a dit : "Je vais être numéro un". Beaucoup de gens n'ont pas aimé ça. "

"Ce n'est pas parce que quelqu'un est mon plus grand rival que je lui souhaite du mal, que je le déteste ou que je veux faire quoi que ce soit d'autre sur le court pour le vaincre. Nous nous sommes battus pour la victoire, et le meilleur joueur a gagné. J'ai toujours respecté Roger Federer et Rafa Nadal ; je n'ai jamais dit un seul mot de mal d'eux et je ne le ferai jamais. Je les admirais et je les admire toujours. Mais je me suis toujours mieux entendu avec Nadal ", a-t-il expliqué, reconnaissant tout de même qu'il s'entendait mieux avec Nadal qu'avec Federer.