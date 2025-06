Voici ce qu'a fait Jannik Sinner après sa défaite à Roland-Garros

L'Italien, numéro 1 mondial, est revenu en conférence de presse sur sa défaite en finale de Roland-Garros.

Alors qu'il lance sa saison sur le gazon dans le tournoi de Halle cette semaine, l'Italien Jannik Sinner s'est exprimé devant les médias dimanche 15 juin et est revenu sur sa défaite en finale de Roland-Garros qui lui laisse toujours un gout très amer même s'il a essayé de se détendre.

"J'y pense souvent. Ça arrive. Je ne sais pas ce qu'il en sera à l'avenir. Je pense que ce n'est pas le plus important, mais j'essaie quand même d'oublier les choses négatives et de voir ce que je peux faire ici. Je pense qu'il est positif pour moi de participer à un nouveau tournoi, car chaque match est un nouveau départ et je dois être mentalement prêt à donner le meilleur de moi-même sur le court. C'est donc une bonne chose que je puisse être ici à Halle. Mais oui, j'ai déjà passé quelques nuits blanches, mais je pense que cela s'améliore de jour en jour. Ma famille me soutient, ainsi que mes amis. C'est la chose la plus importante pour moi. Le tennis est important dans ma vie, mais la famille et les amis sont encore plus importants. Néanmoins, je pense souvent au match. J'ai été très détendu avec ma famille. On a fait des grillades, joué au tennis de table avec mes amis. Des choses vraiment normales, rien de spécial. J'aime rentrer chez moi quand il se passe beaucoup de choses. Je me sens en sécurité chez moi et avec mes amis. Ils savent comment je suis et comment j'étais avant. Ils me connaissent très bien. Je n'ai pas fait grand-chose. J'étais relativement détendu et je suis ici depuis hier. Le plus important est d'être à 100 % dans ce tournoi. Le premier match sur gazon est très difficile, mais je suis heureux d'être ici."

Reste à voir la réponse sur le terrain et dans quelques jours à Wimbledon.