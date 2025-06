"Loïs Boisson, ce n'est pas grand monde" : l'avis tranché sur la Française à Wimbledon

Nouvelle star du tennis français après sa demi-finale à Roland-Garros, la Française passera par les qualifications de Wimbledon et ça ne plait pas à tout le monde.

Elle savait que ça allait être difficile d'intégrer le tableau principal. 67e au classement WTA, la Française Loïs Boisson n'est finalement pas dans le cut de ce troisième tournoi du Grand Chelem et pour cause, le classement s'est arrêté avant Roland-Garros. Conséquence, malgré son nouveau classement impressionnant, elle n'est pas directement qualifiée. Loïs Boisson, si elle veut participer à Wimbledon, devra jouer les qualifications. Si la décision est logique pour certains, d'autres sont mécontents.

Ancien capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau a livré ces derniers jours sur RMC un avis pour le moins tranché sur la question. Selon lui, et en se plaçant d'un strict point de vue anglais, il n'y a pas à crier au scandale, mais un vrai constat. " Les Anglais n'en ont rien à foutre (de Loïs Boisson). Il faut dire ce qui est : les Anglais font ce qu'ils veulent. Ils ne transgressent aucune règle, c'est pour ça que ce n'est pas injuste. Loïs Boisson n'a pas de chance parce qu'il y a beaucoup de jeunes anglaises qui poussent, et ils ont privilégié ça. Dans d'autres générations, il n'y avait pas d'Anglaises, ils donnaient à des étrangers. Les organisateurs de Wimbledon regardent le passé que tu as sur gazon (…). Loïs Boisson n'a jamais joué sur gazon. Donc pour eux, quand (on) dit que Loïs Boisson est la nouvelle crack du tennis mondial, ce n'est rien. Pour l'instant, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, aux yeux de Wimbledon, Loïs Boisson ce n'est pas grand monde.