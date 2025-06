Boisson - Branstine : heure, chaîne TV du match à Wimbledon

La Française Loïs Boisson lance ses qualifications ce mardi 24 juin sur le gazon de Londres.

Après son parcours incroyable à Roland-Garros, la Français Loïs Boisson va disputer son tout premier match sur gazon à l'occasion des qualifications du Grand Chelem de Wimbledon. Pour le premier tour et le premier match de sa carrière sur gazon, elle défiera la Canadienne Branstine (197e mondiale) qui n'a jamais pu se qualifier pour un tableau principal en Grand Chelem. Mais malgré son statut de tête de série numéro 1, la Française aura fort à faire. "Tout s'est bien passé au niveau de sa préparation. On a gardé un peu nos habitudes d'entraînement, mais en même temps on a dû adapter certaines choses par rapport aux besoins spécifiques du gazon. Globalement, depuis une dizaine de jours où elle a repris les entraînements, tout s'est très bien passé. Son premier match sur gazon va être une découverte, mais elle est prête et on verra bien ce qui se passe" a expliqué son préparateur physique Sébastien Durand.

Chaîne TV

Détenteur des droits de Wimbledon, la chaîne beIN Sports va retransmettre la rencontre depuis Londres.

Heure

La rencontre et tous les matchs de cette deuxième journée de qualification, la première chez les femmes, se déroulera à partir de 12h heure française.