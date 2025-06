Djokovic gêné par le cri de Sabalenka : "je croyais qu'on était amis"

Scène cocasse sur les courts d'entraînement à Wimbledon entre la numéro 1 mondiale et le Serbe.

Wimbledon approche à grand pas ! Et pour ce troisième Grand Chelem de l'année, les plus grands noms du tennis mondial seront présents. À l'entraînement depuis plusieurs jours, les favoris se rencontrent, rigolent, s'amusent et travaillent même ensemble ! C'est le cas de la Biélorusse Aryna Sabalenka et du Serbe Novak Djokovic. Souvent proche l'un de l'autre, à l'image du petit concours de danse des deux à chaque victoire à Roland-Garros, Sabalenka et Djokovic se sont entraînés ensemble sur les courts à quelques jours du début de Wimbledon. Et entraînement ne veut pas dire changement d'attitude. La numéro 1 mondiale ne change pas et a continué de crier sur toutes ses frappes comme elle le fait en match. De quoi titiller le Serbe Novak Djokovic. " Ce serait considéré comme une gêne (" hindrance " en anglais) sur le circuit ATP. " Une remarque qu'Aryna Sabalenka a bien évidemment pris avec humour : " Je croyais que nous étions amis ? "