Mannequin professionnel, elle va jouer le 1er tour de Wimbledon

Mannequin en dehors de sa carrière de joueuse de tennis, elle va disputer le premier match en Grand Chelem de sa carrière.

Une histoire pas comme les autres. Ce lundi 30 juin, la Canadienne Carson Branstine lance son premier tour à Wimbledon face à Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale. Tombeuse de Loïs Boisson lors des qualifications, la joueuse est aussi un mannequin professionnel, signée par deux agences. Une double vie qui intrigue autant qu'elle fascine. Grâce à ses contrats, elle finance elle-même ses déplacements et sa saison. "Je ne voulais pas dépendre de mes parents. Mon look m'a permis de gagner un peu d'indépendance", explique-t-elle auprès du média spécialisé Clay.

"En tant que mannequin et joueuse professionnelle de tennis, vous êtes souvent un objet" a-t-elle également lancé avant de jouer sur le gazon londonien. La Canadienne Carson Branstine est également une tête bien remplie puisqu'elle a décroché un diplôme universitaire en société, éthique et droit, avec une double spécialisation en philosophie et gestion du sport. Elle a même assisté un avocat pendant un an... Et rêve d'en faire son métier après sa carrière.