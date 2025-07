"Je crois sincèrement que ce sera très dangereux" : la nouvelle pique de Vingegaard au Tour de France

Le Danois Jonas Vingegaard n'apprécie pas une décision de la direction du Tour de France.

Le départ du Tour de France est prévu pour ce samedi 5 juillet avec une première étape à Lille. Le Danois, qui espère remporter un nouveau Tour, a conscience du niveau étincelant de Pogacar. "Je pense que Pogacar sera meilleur au Tour que les années précédentes, et cela me donne évidemment envie d'être meilleur que je ne l'ai jamais été. Je pense que moi et les autres qui veulent gagner le Tour de France devons être comme Tadej. Je sais qu'il est probablement l'un des meilleurs de l'histoire, donc pour y parvenir, il faut faire des sacrifices chaque jour, naturellement. Quand je m'entraîne, je me concentre davantage sur moi-même, sur la façon de donner le meilleur de moi-même, d'atteindre le plus haut niveau . Je sais que si je veux gagner le Tour de France, je dois le battre" a-t-il expliqué dans le dernier épisode de TDPedales, l'émission mensuelle animée par Josué Elena sur RTVE ce mardi 1er juillet.

Mais dans cet entretien, Jonas Vingegaard est également revenu sur la dernière étape du Tour de France, difficile et dangereuse selon lui et il ne le cache pas. "Je pense que cela pourrait être potentiellement très dangereux. On a beaucoup parlé de sécurité à vélo ces dernières années, et installer la scène à Montmartre pourrait la rendre encore plus dangereuse . On a vu aux derniers Jeux olympiques que c'était assez épique, avec beaucoup de monde des deux côtés de la rue. L'année dernière, 15 coureurs sont arrivés à Montmartre pour la course olympique, mais cette année, il y aura 115 cyclistes , ou peut-être plus, et tout le monde sera extrêmement fatigué après 21 jours de course. Je crois sincèrement que ce sera très dangereux." Malgré cette crainte, le spectacle devrait tout de même être garanti.