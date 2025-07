"Je ne me suis jamais senti aussi vide" : la santé mentale d'Alexander Zverev inquiète

L'Allemand, tête de série numéro 3 de Wimbledon, s'est livré comme rarement en conférence de presse.

Une élimination qui fait mal. Alexander Zverev a été éliminé dès le premier tour de Wimbledon mardi 1er juillet face au Français Arthur Rinderknech. Une défaite en cinq sets qui a fait beaucoup de mal à l'Allemand qui s'est confié en conférence de presse sur ses maux.

"Ce n'est pas une sensation sur le court de tennis, c'est juste une sensation dans la vie en général. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Je ne sais pas. J'ai du mal à trouver du plaisir en dehors du court en ce moment. J'ai traversé beaucoup d'épreuves dans la vie. Je ne me suis jamais senti aussi vide. Je manquais simplement de joie, je manquais simplement de joie dans tout ce que je faisais. Ce n'est pas forcément lié au tennis. Je manquais aussi de joie en dehors du tennis. Même quand je gagne, même quand je gagne comme à Stuttgart ou à Halle, ce n'est plus forcément le sentiment que j'éprouvais avant, le bonheur, la joie, la motivation pour continuer. Je n'en ai plus en ce moment, et encore une fois, c'est la première fois de ma vie que je le ressens. C'est une sensation bizarre, quand je vais au lit mais que je ne suis pas motivé pour le jour d'après, a-t-il tenté de détailler. Tu n'as pas envie de te lever et d'aller travailler. Je pense que tout le monde a déjà eu cette sensation, quel que soit le travail. Mais, dans le cas d'un athlète de haut niveau, ça déteint sur la performance." Il a tout de même expliqué qu'il se servait pas de ce problème mental comme excuse, félicitant Arthur Rinderknech pour cette victoire.