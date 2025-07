"Oui, je me suis souvent senti déprimé" : la confidence de Carlos Alcaraz sur sa santé mentale

Après Alexander Zverev, c'est au tour de l'Espagnol de parler de sa santé mentale.

Après les déclarations d'Alexander Zverev sur sa santé mentale et le "vide" qu'il a actuellement dans sa vie, c'est au tour de l'Espagnol et double tenant du titre à Wimbledon, Carlos Alcaraz, d'évoque la santé mentale et notamment les problèmes qu'il a du vivre à un moment de sa carrière, encore "jeune".

"Oui, je me suis souvent senti déprimé sur un court de tennis et en tournoi, mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir trouvé le bon chemin, avec beaucoup de joie sur le court. Pour moi, l'important n'est pas de gagner ou de perdre ; j'essaie de ne pas me focaliser là-dessus : il s'agit de prendre du plaisir à jouer au tennis, de passer un bon moment sur le court, de ne pas penser au résultat, de vivre l'instant présent. Wimbledon, pour moi, est un cadeau. Chaque match que je joue est un cadeau. J'essaie d'en profiter au maximum et d'en profiter : c'est parfois difficile, je le sais, et je l'accepte. Je joue pour moi, pour mon équipe et pour ma famille ; je ne pense à rien d'autre qu'à être heureux sur le court. Et ça marche plutôt bien. Je vois beaucoup de joueurs parler de santé mentale : comme je l'ai dit, j'ai trouvé ce qui me convient. J'essaie simplement de poursuivre sur cette voie" a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi 2 juillet.