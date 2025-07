"Tu ressembles à un homme" : tombeuse de Loïs Boisson à Wimbledon, elle dénonce un acharnement sur les réseaux

La joueuse de tennis Carson Branstine subit un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux.

Sportif, femme, et réseaux sociaux ne font malheureusement pas bon ménage. La Canadienne Carson Branstine, qui a financé sa carrière de tennis en travaillant comme mannequin, s'est plainte sur les messages haineux qu'elle reçoit depuis plusieurs semaines et mois. La joueuse, qui avait créé la surprise en qualifications de Wimbledon en battant la Française Loïs Boisson (demi-finaliste de Roland Garros), s'était inclinée 6-1, 7-5 au premier tour sur le gazon londonien face à Aryna Sabalenka.

Dans une interview à SunSport, la joueuse s'est confié longuement sur cet harcèlement constant. "Les gens aiment avoir leur avis sur les choses quand ils ne savent pas vraiment quoi que ce soit, mais ça ne me dérange pas... Les commentaires haineux les plus courants concernent mon statut de mannequin. On m'a traité d'extraterrestre. J'ai vu des commentaires, des messages privés et d'autres choses sur différents articles, Twitter, Instagram ou ailleurs, disant : "Oh, tes yeux sont tellement éloignés" et "Tu es un extraterrestre". Je me suis dit : "C'est exactement ça. Merci. Je me considère comme un extraterrestre tout le temps. Oh, tu ressembles à un homme ou à un garçon et tu as des traits masculins." Je réponds : "C'est aussi le but. C'est un argument marketing dans l'industrie de la mode." Alors je dis : "Merci de confirmer que Wilhelmina (qui travaille aussi pour The Outfit) a pris une excellente décision en m'engageant, parce qu'elle est géniale" lance-t-elle dans son interview. Désormais au 175e mondial, la Canadienne va continuer à parcourir le monde en espérant pouvoir disputer l'US Open.