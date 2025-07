Serena Williams méconnaissable, la transformation de son corps est spectaculaire

La légende du tennis Serena Williams s'est affichée sur les réseaux sociaux transformée physiquement.

Elle a sans aucun doute marqué l'histoire du tennis mondial de son empreinte. Serena Williams, avec 23 titres du Grand Chelem au palmarès, est tout simplement la joueuse la plus titrée de l'histoire du tennis féminin depuis le début de l'ère Open. La légende américaine, qui a raccroché la raquette en 2022 après une émouvante sortie au troisième tour de l'US Open 2022, fait reparler d'elle après s'être montrée sur les réseaux sociaux après une impressionnante transformation physique, radicalement différent de ce que l'on connait d'elle.

Dans une série de photos prises après une séance à la salle de sport, la multiple sportive de l'année (2003, 2010, 2016 et 2018) dévoile une silhouette largement affinée, sculptée et tonique, bien loin de sa morphologie puissante et emblématique qui a aussi contribué à sa légende. Un changement radical qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, certains fans la jugeant même méconnaissable.

Mais au delà de l'apparence, c'est les messages qu'accompagnent ses dernières publications qui attirent l'attention. Sur Instagram, Serena Williams y écrit : "Il faut cultiver la résilience face à l'adversité, garder une posture de dignité et de persévérance, même quand le poids des épreuves de la vie cherche à nous écraser". Une résilience qu'elle conserve même en dehors des courts de tennis alors que Serena Williams reste loin du monde professionnel pour l'instant. L'Américaine est l'une des sportives les plus actives dans l'entreprenariat, elle a notamment créée son fond d'investissement aidant des start-up fondées par des femmes, mais aussi une gamme de vêtements en collaboration avec la marque GOAT (S by Serena), en plus d'investissements dans l'immobilier.