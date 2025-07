Maria Sharapova brise le silence et explique ses gémissements

Maria Sharapova s'est confiée sur ses gémissements lorsqu'elle était joueuse professionnelle.

Invitée sur la chaîne Youtube Hot Ones, Maria Sharapova a livré une interview particulièrement croustillante où elle revient sans détour sur l'une de ses caractéristiques, ses gémissements sur le court au moment de frapper. Retraitée depuis 2020, la Russe s'est frottée au concept de Hot Ones, connu pour faire parler ses invités sous l'effet de piments de plus en plus forts.

Face à Sean Evans, animateur iconique du programme, l'ex joueuse a littéralement fondu en larmes après avoir dégusté un morceau de poulet fort en piment. Au même moment, la rivale iconique de Serena Williams a répondu avec humour concernant ses gémissements mythiques : "J'aimerais dire que c'était une technique pour intimider mon adversaire mais ce serait mentir. J'ai commencé à faire cela jeune et ça marchait bien donc j'ai continué. Le son est devenu de plus en plus fort au fil de ma carrière mais rien à voir avec ce que je ressens quand je mange ce poulet" a-t-elle répondu en rigolant.

L'ancienne joueuse s'est aussi confiée sur les moments difficiles qu'elle a vécu lors de défaites en finales : "C'est un moment de grande vulnérabilité, être finaliste et voir ton adversaire soulever le trophée. C'est une leçon d'humilité et ça vous prépare à gagner, ça forge le caractère". En sueur et les yeux humides en fin de tournage, la Russe n'en pouvait plus, "comment peux-tu me poser des questions alors que je suis sur le point de m'évanouir ?!" a-t-elle lâchée en fin de vidéo. Pour rappel, Sharapova a remporté cinq Grand Chelems au cours de sa carrière dont deux à Roland Garros.