DIRECT. US Open : suivez la finale dames de l'US Open

Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.

Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.

Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.

L'US Open connait désormais ses deux finales. Chez les hommes, quasiment aucune surprise avec un choc entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. La seule petite surprise était la présence du Canadien Felix Auger Aliassime face à l'Italien en demi-finale. Chez les femmes, Aryna Sabalenka va tenter de remporter un nouveau Grand Chelem face à l'Américaine Anisimova.

Dernières mises à jour

22:20 - Sabalenka déjà sous pression (30-40) Une double faute au service oblige Sabalenka défendre une balle de break dès le premier jeu face à Anisimova

22:16 - Toit fermé Pour cause d'humidité, les organisateurs ont décidé le toit pour cette finale. On jouera donc dans des conditions Indoor

22:14 - Sabalenka au service pour le premier jeu Aryna Sabalenka a décidé de servir dans le premier jeu après avoir gagné le toast

22:11 - Entrée des joueuses Aryna Sabalenka fait son apparition la première sur le court Arthur Ashe, elle est suivie par Amanda Anisimova

22:05 - La malédiction du tenante du titre Depuis 2014 et la troisième titre de suite de Serena Williams, aucune joueuse n'a pu conserver son titre à l'US Open. Sabalenka a l'occasion ce soir de briser cette malédiction

21:56 - Sabalenka fera-t-elle aussi mal que Justine Hénin En cas de défaite aujourd'hui en finale, Sabalenka sera la première joueuse depuis Justine Hénin à perdre 3 finales de Grand Chelem sur une même saison depuis Justine Hénin en 2006. La Belge s’était arrêtée en finale à l’Open d’Australie (battue par Amélie Mauresmo), à Wimbledon (encore face à Mauresmo) et à l’US Open (contre Maria Sharapova). Mais la nuance importante, c’est qu’elle avait conquis Roland-Garros et évité ainsi une saison sans titre majeur. Sabalenka, elle, pourrait bien voir planer l’ombre de Venus Williams. Avec, en prime, une situation particulière, elle occupe la place de numéro un mondiale, un rang que personne ne saurait lui contester, même si elle ne remportait aucun Grand Chelem.

21:48 - Anisimova, des stats impressionnantes Amanda Anisimova, plus jeune joueuse depuis 2002 (après Venus et Serena Williams) à atteindre les finales de Wimbledon et de l’US Open lors de la même saison, a affiché une puissance impressionnante au cours des deux dernières semaines. Elle a signé le plus grand nombre de coups gagnants du tournoi (177), réalisé le deuxième total d’aces (35), seulement devancée par Osaka, et converti 29 balles de break, soit le troisième meilleur chiffre derrière Pegula et Osaka.

21:42 - Un seul set perdu pour Sabalenka Si elle a bénéficié de Leylah Fernandez lors du second tour, la Biélorusse n'a perdu qu'un seul set durant cet US Open, c'était en demi-finales face à Pegula. 2 sets perdus pour Anisimova (face à Osaka et Cristian)

21:35 - Une saison sans titre de Grand Chelem Malgré sa première place mondiale, Aryna Sabalenka n'a gagné aucun titre de Grand Chelem cette année. Battue en finale à Melbourne (par Madison Keys) et à Paris (par Coco Gauff), la Biélorusse s'est inclinée en demie à Wimbledon face à son adversaire du jour, Amanda Anisimova

21:28 - Quelle forme physique pour Anisimova Victorieuse d'Osaka en 3 sets en demi-finales (6-7, 7-6, 6-3), l'Américaine a passé 2h58 minutes de jeu sur le court. Une grosse interrogation se pose pour sa forme physique aujourd'hui pour cette finale après sa demie marathon

21:22 - Avantage à Anisimova Dans les face-à-face entre les deux finalistes c'est Amanda Anisimova qui mène (6 victoires à 3) dont le dernier match gagné en demi-finales à Wimbledon (4-6; 6-4, 4-6)

21:14 - Sabalenka aussi bien que Serena Sabalenka a désormais atteint au moins les demi-finales de 11 des 12 derniers tournois majeurs auxquels elle a participé, et elle est la première femme à atteindre cinq demi-finales consécutives à l'US Open depuis les six de Serena Williams de 2011 à 2016. Elle est également la première femme à participer à trois finales consécutives de l'US Open depuis que Serena Williams a réalisé trois victoires en trois sets de 2012 à 2014.

21:06 - Deuxième finale de suite pour Anisimova Huitième mondiale, Amanda Anisimova n'avait jamais disputé de finale de Grand Chelem avant Wimbledon depuis elle a eu la chance de défier Swiatek en finale sur le gazon londonien, mais l'expérience a été catastrophique avec une défaite en 2 sets blancs (6-0, 6-0). Le rebond de l'Américaine est remarquable après cette déconvenue puisqu'elle a atteint pour la première fois également la finale de l'US Open

21:00 - Bonsoir à tous et à toutes ! H-1 avant la finale de l'US Open dames. Aryna Sabalenka défie Amanda Anisimoa, une rencontre que nous allons suivre avec vous en live commenté

07:16 - Sinner a rejoint Alcaraz dans la nuit Sinner, malgré une alerte physique dans le deuxième set - a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime dans la nuit de vendredi à samedi (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) pour retrouver une troisième fois cette saison en finale de Grand Chelem, l'Espagnol Carlos Alcaraz. "J'ai ressenti un petit spasme lors d'un service à 4-3 au deuxième set. Après le traitement, je me suis senti beaucoup mieux. À un moment donné, je ne ressentais plus rien. Je servais à nouveau à mon rythme, donc tout allait bien. Pas de quoi s'inquiéter. C'était à l'estomac" a expliqué l'Italien.

05/09/25 - 23:44 - ALCARAZ EN FINALE (6-4, 7-6, 6-2) Quelle démonstration de l'Espagnol, vainqueur autoritaire d'un Novak Djokovic très décevant. Victoire en 3 sets d'Alcaraz en 2h26 minutes de jeu. Il affrontera Sinner ou Auger Aliassime en finale

05/09/25 - 23:11 - ALCARAZ A UN SET DE LA FINALE (6-4, 7-6) Deux grosses premières balles permettent à Alcaraz de conclure le tie break et le deuxième set. Il mène désormais deux manches à rien face à Djokovic (6-4, 7-6). L'Espagnol est pour le moment le maître de cette demi-finale

05/09/25 - 22:07 - Alcaraz empoche la première manche (6-4) En breakant dans le 1er jeu, Carlos Aclaraz a fait le plus dur et a fait la course devant dans ce premier set face à Djokovic. L'Espagnol s'est montré intraitable sur son jeu de service contre un Djokovic un peu décevant