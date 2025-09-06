DIRECT. US Open : suivez la finale dames de l'US Open
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
L'US Open connait désormais ses deux finales. Chez les hommes, quasiment aucune surprise avec un choc entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. La seule petite surprise était la présence du Canadien Felix Auger Aliassime face à l'Italien en demi-finale. Chez les femmes, Aryna Sabalenka va tenter de remporter un nouveau Grand Chelem face à l'Américaine Anisimova.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
22:20 - Sabalenka déjà sous pression (30-40)
Une double faute au service oblige Sabalenka défendre une balle de break dès le premier jeu face à Anisimova
22:16 - Toit fermé
Pour cause d'humidité, les organisateurs ont décidé le toit pour cette finale. On jouera donc dans des conditions Indoor
22:14 - Sabalenka au service pour le premier jeu
Aryna Sabalenka a décidé de servir dans le premier jeu après avoir gagné le toast
22:11 - Entrée des joueuses
Aryna Sabalenka fait son apparition la première sur le court Arthur Ashe, elle est suivie par Amanda Anisimova
22:05 - La malédiction du tenante du titre
Depuis 2014 et la troisième titre de suite de Serena Williams, aucune joueuse n'a pu conserver son titre à l'US Open. Sabalenka a l'occasion ce soir de briser cette malédiction
21:56 - Sabalenka fera-t-elle aussi mal que Justine Hénin
En cas de défaite aujourd'hui en finale, Sabalenka sera la première joueuse depuis Justine Hénin à perdre 3 finales de Grand Chelem sur une même saison depuis Justine Hénin en 2006. La Belge s’était arrêtée en finale à l’Open d’Australie (battue par Amélie Mauresmo), à Wimbledon (encore face à Mauresmo) et à l’US Open (contre Maria Sharapova). Mais la nuance importante, c’est qu’elle avait conquis Roland-Garros et évité ainsi une saison sans titre majeur. Sabalenka, elle, pourrait bien voir planer l’ombre de Venus Williams. Avec, en prime, une situation particulière, elle occupe la place de numéro un mondiale, un rang que personne ne saurait lui contester, même si elle ne remportait aucun Grand Chelem.
21:48 - Anisimova, des stats impressionnantes
Amanda Anisimova, plus jeune joueuse depuis 2002 (après Venus et Serena Williams) à atteindre les finales de Wimbledon et de l’US Open lors de la même saison, a affiché une puissance impressionnante au cours des deux dernières semaines. Elle a signé le plus grand nombre de coups gagnants du tournoi (177), réalisé le deuxième total d’aces (35), seulement devancée par Osaka, et converti 29 balles de break, soit le troisième meilleur chiffre derrière Pegula et Osaka.
21:42 - Un seul set perdu pour Sabalenka
Si elle a bénéficié de Leylah Fernandez lors du second tour, la Biélorusse n'a perdu qu'un seul set durant cet US Open, c'était en demi-finales face à Pegula. 2 sets perdus pour Anisimova (face à Osaka et Cristian)
21:35 - Une saison sans titre de Grand Chelem
Malgré sa première place mondiale, Aryna Sabalenka n'a gagné aucun titre de Grand Chelem cette année. Battue en finale à Melbourne (par Madison Keys) et à Paris (par Coco Gauff), la Biélorusse s'est inclinée en demie à Wimbledon face à son adversaire du jour, Amanda Anisimova
21:28 - Quelle forme physique pour Anisimova
Victorieuse d'Osaka en 3 sets en demi-finales (6-7, 7-6, 6-3), l'Américaine a passé 2h58 minutes de jeu sur le court. Une grosse interrogation se pose pour sa forme physique aujourd'hui pour cette finale après sa demie marathon
21:22 - Avantage à Anisimova
Dans les face-à-face entre les deux finalistes c'est Amanda Anisimova qui mène (6 victoires à 3) dont le dernier match gagné en demi-finales à Wimbledon (4-6; 6-4, 4-6)
21:14 - Sabalenka aussi bien que Serena
Sabalenka a désormais atteint au moins les demi-finales de 11 des 12 derniers tournois majeurs auxquels elle a participé, et elle est la première femme à atteindre cinq demi-finales consécutives à l'US Open depuis les six de Serena Williams de 2011 à 2016. Elle est également la première femme à participer à trois finales consécutives de l'US Open depuis que Serena Williams a réalisé trois victoires en trois sets de 2012 à 2014.
21:06 - Deuxième finale de suite pour Anisimova
Huitième mondiale, Amanda Anisimova n'avait jamais disputé de finale de Grand Chelem avant Wimbledon depuis elle a eu la chance de défier Swiatek en finale sur le gazon londonien, mais l'expérience a été catastrophique avec une défaite en 2 sets blancs (6-0, 6-0). Le rebond de l'Américaine est remarquable après cette déconvenue puisqu'elle a atteint pour la première fois également la finale de l'US Open
21:00 - Bonsoir à tous et à toutes !
H-1 avant la finale de l'US Open dames. Aryna Sabalenka défie Amanda Anisimoa, une rencontre que nous allons suivre avec vous en live commenté
07:16 - Sinner a rejoint Alcaraz dans la nuit
Sinner, malgré une alerte physique dans le deuxième set - a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime dans la nuit de vendredi à samedi (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) pour retrouver une troisième fois cette saison en finale de Grand Chelem, l'Espagnol Carlos Alcaraz. "J'ai ressenti un petit spasme lors d'un service à 4-3 au deuxième set. Après le traitement, je me suis senti beaucoup mieux. À un moment donné, je ne ressentais plus rien. Je servais à nouveau à mon rythme, donc tout allait bien. Pas de quoi s'inquiéter. C'était à l'estomac" a expliqué l'Italien.
05/09/25 - 23:44 - ALCARAZ EN FINALE (6-4, 7-6, 6-2)
Quelle démonstration de l'Espagnol, vainqueur autoritaire d'un Novak Djokovic très décevant. Victoire en 3 sets d'Alcaraz en 2h26 minutes de jeu. Il affrontera Sinner ou Auger Aliassime en finale
05/09/25 - 23:11 - ALCARAZ A UN SET DE LA FINALE (6-4, 7-6)
Deux grosses premières balles permettent à Alcaraz de conclure le tie break et le deuxième set. Il mène désormais deux manches à rien face à Djokovic (6-4, 7-6). L'Espagnol est pour le moment le maître de cette demi-finale
05/09/25 - 22:07 - Alcaraz empoche la première manche (6-4)
En breakant dans le 1er jeu, Carlos Aclaraz a fait le plus dur et a fait la course devant dans ce premier set face à Djokovic. L'Espagnol s'est montré intraitable sur son jeu de service contre un Djokovic un peu décevant
05/09/25 - 20:45 - Suivez le choc Djokovic- Alcaraz
Vous pouvez suivre la rencontre entre Novak Djokovic et Calos Alcaraz sur notre papier dédié.
05/09/25 - 19:40 - Djokovic doit laisser la possibilité à Alcaraz de partir à la faute
Interrogé sur les clés du match, Mats Wilander a donné un avis assez pertinent et d'éventuelles pistes à Djokovic pour prendre le dessus sur Alcaraz : "La grande différence dans les confrontations Djokovic-Sinner et Djokovic-Alcaraz, c'est que Novak pense pouvoir battre Alcaraz. Avec l'Espagnol, il y a parfois une ouverture, l'espoir qu'il ne soit pas dans un grand jour, qu'il traverse des hauts et des bas. Auquel cas, Novak a une chance. Mais si Alcaraz joue comme depuis le début du tournoi... Je le trouve plus rigoureux qu'avant, il fait moins de fautes. Ce qui me marque, c'est qu'il n'a pas de passages à vide de dix minutes comme c'était parfois le cas, encore récemment. Sans ces trous d'air, c'est quasiment impossible de rester à son contact. Il me paraît vraiment très fort, mais il n'a pas encore été mis à l'épreuve. Et Novak sait comment casser son rythme, ce qui est tout de même plus facile à faire qu'avec Sinner.
Novak est conscient qu'il n'a plus le même réservoir qu'avant et qu'il aura besoin de très bien démarrer. Le premier set est le plus important pour lui. S'il le perd, le chemin sera très, très long. Alcaraz peut se remettre de la perte de la première manche, Novak beaucoup moins. C'est une bonne chose pour lui d'avoir cet impératif en tête, ça va l'obliger à être ultra-concentré dès le premier point. Peut-être que ça créera aussi une petite tension chez Alcaraz."