DIRECT. US Open : un choc Sinner - Alcaraz pour une finale historique, score et résultat

Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.

Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.

Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.

L'US Open connait désormais ses deux finales. Chez les hommes, quasiment aucune surprise avec un choc entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. La seule petite surprise était la présence du Canadien Felix Auger Aliassime face à l'Italien en demi-finale. Chez les femmes, Aryna Sabalenka a remporté son premier Grand Chelem de la saison 2025 face à Amanda Anisimova après deux finales perdues.

Dernières mises à jour

19:45 - Cinq millions de dollars Ce soir, le vainqueur, dans le tableau masculin comme féminin va remportera la somme de cinq millions de dollars (4,3 millions d’euros). Le double de la somme perçue par Carlos Alcaraz, le vainqueur de Roland Garros cette année.

19:40 - Une visite qui suscite l'inquiétude Alors qu'il assistera ce soir à la finale de l'US Open 2025, Donald Trump ne souhaite pas revivre l'épisode de 2015. Alors qu'il était candidat à la Maison Blanche, il avait été copieusement hué et sifflé lors de sa venue à Flushing Meadows. Pour éviter un épisode similaire, la Fédération de tennis des Etats-Unis (US Tennis Association) aurait en effet envoyé un mail aux diffuseurs leur demandant de "s'abstenir de filmer toute réaction ou perturbation en lien avec la présence du président".

19:37 - La finale repoussée de 30 minutes ! En raison des mesures de sécurité mises en place aujourd'hui avec la présence du président Donald Trump, l'arrivée de nombreux spectateurs est retardée. Par conséquent, la finale de l'US Open 2025 entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz est repoussée de 30 minutes !

19:35 - Une première depuis 2000 Ce soir, cette finale sera suivie par le président américain Donald Trump, qui devrait assister au match dans les tribunes. Une première pour un président américain en activité depuis Bill Clinton en 2000 pour la finale dames.

19:30 - La place de n°1 mondial en jeu Autre enjeu de taille de cette finale XXL, la place de numéro 1 mondial. Pour la première fois depuis le 28 août 2023, Carlos Alcaraz peut retrouver son trône en cas de victoire.

19:25 - Sinner dans l'histoire Qualifié pour les quatre finales en Grand Chelem cette saison, Jannik Sinner devient le plus jeune joueur de l'ère Open à avoir réussi à se qualifier en finale des 4 tournois du Grand Chelem lors d'une même saison, devant Roger Federer (2006, 2007 et 2009).

19:20 - "Un partout, balle au centre" Ce soir, Flushing Meadows va être le théâtre du troisième affrontement entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en finale d'un Grand Chelem cette saison. Si Alcaraz a renversé le n°1 mondial à Roland-Garros, l'Italien avait croqué le joueur ibérique à Wimbledon.

19:15 - Alcaraz sur les traces de Federer Dans cette édition 2025 de l'US Open, Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale sans perdre un set. Dans l'histoire du Grand Chelem new-yorkais, seul Roger Federer a réalisé cette performance (2015).

19:10 - Auger-Aliassime et Djokovic vaincus Pour se hisser en finale de l'US Open 2025, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont respectivement éliminés Novak Djokovic (6-4 7-6 6-2) et Félix Auger-Aliassime (6-1 3-6 6-3 6-4).

19:05 - Une finale dans l'histoire Après Roland-Garros et Wimbledon, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz deviennent les premiers joueurs à s'affronter trois fois en finale de Grand Chelem lors de la même saison depuis le début de l'Ère Open en 1968.

19:00 - H - 1 ! Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de la finale historique de l'US Open 2025 chez les messieurs, opposant le n°1 mondial Jannik Sinner à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Début des hostilités dans une heure, à 20h.

00:36 - Bonne nuit à tous et à toutes! Félicitations à Aryna Sabalenka ! Merci à vous d'avoir suivi cette finale avec nous, je vous souhaite une bonne nuit à tous et à toutes !

00:29 - Le résumé, Sabalenka renoue enfin avec le succès On attendait une finale explosive, on a eu une finale un poil décevante. L’US Open 2025 s’est conclu sur un duel entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova qui n’entrera sans doute pas au panthéon des plus grands matchs new-yorkais. Pas de rallyes à couper le souffle, peu de variations, beaucoup de fautes directes et quelques soupirs dans les tribunes, voilà le décor. Mais qu’importe l’emballage, Sabalenka, pragmatique jusqu’au bout des ongles, n’avait qu’un objectif ce samedi soir, soulever le trophée, son quatrième en Grand Chelem, et surtout conserver sa couronne américaine. Mission accomplie en deux sets (6-3, 7-6) sans être vraiment étincelante mais largement au dessus de l'Américaine. Le premier acte illustre à merveille le rapport de forces de cette finale. Sabalenka démarre fort, mène 2-0, puis offre un petit cadeau en laissant Anisimova recoller et même passer devant (2-3). Une sorte de politesse, histoire de rappeler à son adversaire qu’elle était bien conviée à ce rendez-vous. Mais une fois le léger trou d’air refermé, la Biélorusse a repris les commandes avec autorité. Service mieux réglé, coups droits percutants, et un peu plus de tranchant dans les filières courtes, la messe était dite. Quatre jeux d’affilée, un 6-3 sec et une impression nette, quand Sabalenka accélère, Anisimova ne peut pas suivre. Le second set a offert un peu plus de suspense, mais surtout parce que Sabalenka a décidé de compliquer l’équation elle-même. À 3-1, elle semblait filer tranquillement vers la ligne d’arrivée, avant de relâcher la pression et de voir Anisimova revenir à hauteur (3-3). Rebelote à 5-3 : la Biélorusse a servi pour le match, mais son bras a soudainement semblé peser une tonne. Le symbole ? Un smash manqué à 5-4, 30-30, qu'elle aurait toujours mis au fond à l'entraînement. Résultat, Anisimova s’accroche, recolle à 5-5, et passe même devant à 6-5, laissant croire à un improbable troisième set. Mais si Sabalenka a parfois flanché par le passé dans ce genre de moments, elle a montré qu’elle avait retenu la leçon. Elle s’est reconcentrée, a imposé de nouveau sa puissance et a expédié le tie-break 7-3, sans trembler. Une conclusion nette pour un match qui, sans être mémorable, a confirmé son statut de patronne incontestée du circuit. Anisimova, brillante durant tout le tournoi, a semblé manquer d’audace et de conviction au moment de frapper le grand coup. La marche était encore trop haute. Ainsi, Sabalenka inscrit son nom une nouvelle fois sur le trophée new-yorkais, pour la deuxième année consécutive. Quatrième Grand Chelem, deuxième US Open, et une place de numéro une mondiale toujours solidement ancrée. Peu importe que la finale n’ait pas été flamboyante, dans les palmarès, on ne retiendra que la victoire. Et Sabalenka, sourire carnassier aux lèvres, s’en est assurée. Le spectacle viendra peut-être une autre fois, mais la coupe, elle, est déjà dans sa vitrine.

00:25 - Le point du match (vidéo) Revivez le point qui a permis à Sabalenka de remporter son deuxième US Open

00:24 - Sabalenka soulève le trophée La Reine "Saba" soulève son second US Open

00:17 - La joie de Sabalenka (vidéo) Revivez en vidéo les moments de joie de Sabalenka après la fin de la rencontre

00:15 - J'adore jouer ici Le discours de Sabalenka "C'est tellement fou. Ces rudes leçons que j'ai encaissé cette année ça m'a fait mal. Et je sais le sentiment qu'Amanda ressent maintenant. Tu joues tellement bien, mais tu vas bientôt gagner et tu vas en profiter. J'adore jouer ici, j'adore le soutien. J'ai presque l'impression qu'au fil des années on a construit une relation entre vous et moi. J'aimerai remercier mon équipe, ma famille, mes amis de Miami. Pour les prochaines finales vous n'avez pas le droit d'être absents, par pure superstition. J'ai pleuré un peu ce matin car j'ai eu des encouragements de mon club, merci pour ce soutien"

00:06 - C'est beau mais c'est dur Les mots d'Anisimova sur le podium "Faire deux finales de Grand Chelem c'est à la fois très beau et très dur. Aryna a été incroyable. Je suis admirative de ce que tu as accompli et ce que tu es entrain de réussir. Merci à tout le monde de m'avoir soutenu, sur mon Grand Chelem. C'était une quinzaine incroyable. C'était toujours été un rêve pour moi d'être en finale de l'US Open. Je remercie mon équipe, ma famille et ceux qui en font partie de mon entourage depuis des années. Je vous aime"

00:04 - La coupe sera remise par Chris Evert La sextuple lauréate de l'US Open, Chris Evert, aura la chance d'offrir le trophée à Sabalenka