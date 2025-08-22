US Open 2025 : Boisson, Djokovic... Le programme complet du 1er tour et les tableaux

Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.

Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine et peut être les mouches, Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.

Après le tirage au sort effectué jeudi, le tenant du titre Jannik Sinner se trouve dans la partie haute, alors que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent dans la même moitié, ce qui pourrait nous offrir une demi-finale de rêve. Jannik Sinner démarrera de son côté son tournoi à Flushing Meadows face au Tchèque Vit Kopriva (87e) et pourrait jouer Zverev en demi-finale. Vainqueur de l'US Open en 2022, Alcaraz sera opposé au géant américain Reilly Opelka, redoutable au service pour son entame de tournoi. Le Serbe Djokovic, quadruple vainqueur de l'US Open, entrera en lice de son côté face à Learner Tien.

Le tableau masculin de l'US Open

Pour les Français, comme toujours, le tirage du premier tour est délicat avec de gros duels.

Giovanni Mpetshi Perricard affrontera Lorenzo Musetti.

affrontera Lorenzo Musetti. Quentin Halys affrontera David Goffin.

affrontera David Goffin. Gaël Monfils affrontera Roman Safiullin.

affrontera Roman Safiullin. Ugo Humbert affrontera Adam Walton.

affrontera Adam Walton. Alexandre Müller affrontera Stefanos Tsitsipas.

affrontera Stefanos Tsitsipas. Hugo Gaston affrontera un qualifié.

affrontera un qualifié. Corentin Moutet affrontera Jordan Thompson.

affrontera Jordan Thompson. Adrian Mannarino affrontera Tallon Griekspoor.

affrontera Tallon Griekspoor. Benjamin Bonzi affrontera Daniil Medvedev.

affrontera Daniil Medvedev. Arthur Rinderknech affrontera Roberto Carballes Baeña

Le tableau féminin de l'US Open

Chez les femmes, les quarts de finales potentiels offrent également de belles promesses avec des duels entre Sabalenka et Paolini, Pegula et M. Andreeva, Keys face à Gauff et enfin Anisimova contre Swiatek. Chez les Françaises, on suivra le parcours de notre nouvelle star, Loïs Boisson qui va disputer son deuxième Grand Chelem en carrière après sa demi-finale à Roland-Garros et son titre à Hambourg. Elle affrontera Viktorija Golubic au premier tour, le reste du tirage des Françaises :