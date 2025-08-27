US Open 2025 : Boisson, Monfils... Enorme hécatombe des Français, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.
08:55 - La catastrophe pour les Français
La fin du premier tour fait mal aux Français. Lois Boisson, très attendue, a été éliminée dès le premier tour malgré le gain du premier set. Un résultat qui montre que la Française n'est peut être à l'aise que sur terre battue, score final (3-6, 7-6 (7/3), 6-2). En Grand Chelem, "les filles ont de l'expérience, elles savent comment ça marche. Il faut que j'apprenne encore pas mal de choses" a-t-elle expliqué.
Chez les hommes, Gaël Monfils n'a pas eu plus de réussite. Dernier Français à s'élancer au premier tour de l'US Open mardi, le Parisien s'est cette fois incliné 6-4, 2-6, 6-1, 3-6, 6-4 contre le Russe Roman Safiullin (94e). Diminué physiquement, Alexandre Müller (38e) a de son côté cédé en quatre sets contre le Grec Stefanos Tsitsipas (28e), vainqueur 4-6, 6-0, 6-1, 7-6 (7/5). Giovanni Mpetshi Perricard (37e) a été battu par Lorenzo Musetti. Valentin Royer a en revanche passé le premier en battant le Chinois Bu Yunchaokete 6-1, 6-4, 7-6 (7/1).