US Open 2025 : Bonzi, Mannarino, Rinderknech et Blanchet font le show, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.
08:55 - Alcaraz, Djokovic et Sabalenka passent
Quelques surprises parmi les favoris, on notera le forfait de Jack Drapper en début de session, ouvrant le tableau à Jannik Sinner ou encore les éliminations de Ruud et Rune. Pour son second match, Carlos Alcaraz a été impressionnant. Déjà vainqueur en trois sets au premier tour, le numéro deux mondial a été encore plus rapide face à l'Italien Mattia Bellucci (65e), dominé 6-1, 6-0, 6-3 en 1H36. Toujours un peu en délicatesse, Novak Djokovic a gagné de manière laborieuse ace au qualifié américain Zachary Svajda (145e), 6-7 (7-5), 6-3, 6-1, 6-1. Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a eu un peu de mal au démarrage avant de s'imposer 7-6 (7/4), 6-2 contre la Russe Polina Kudermetova (67e). Jessica Pegula, la Russe Mirra Andreeva ou encore Jasmine Paolini sont également passées. En revanche, c'est terminé pour la dernière française, Elsa Jacquemot, éliminée par Fernandez en trois manches.
08:47 - La folie des Bleus qui passent tous au 3e tour
Quelle nuit magique pour les Français à l'US Open. On commence par Ugo Blanchet qui a réalisé l'exploit de la soirée en éliminant le Tchèque Mensik (6-7 [2], 7-6 [5], 3-6, 6-4, 7-6 [7]) pour obtenir une première qualification au 3e tour d'un Grand Chelem qu'il disputera face à un autre Tchèque, Tomas Machac. Même exploit pour Arthur Rinderknech qui s'est payé le scalp du numéro 18, Alejandro Davidovich Fokina en cinq sets (6-4 / 3-6 / 2-6 / 6-2 / 6-3) et de filer au 3e tour de l’US Open. Et la bonne nouvelle c'est qu'il affrontera Benjamin Bonzi au 3e tour, le Français, "Marathon man", s'est aussi extirpé d'un match en cinq sets face à Giron dans une grosse ambiance. Et enfin, pour parachever cette soirée, que dire du vétéran Adrian Mannarino qui s'est ressaisi ces dernières semaines après avoir perdu des dizaines de matchs cette saison et qui a éliminé Jordan Thompson en quatre manches pour retrouver Ben Shelton.